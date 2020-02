La justicia se adelanta al Gobierno: el despido por absentismo es contrario a derecho

En repetidas ocasiones, el TSJ catalán hace referencia a la conocida sentencia del Tribunal Constitucional que, el pasado octubre, avaló la constitucionalidad del despido por absentismo. En este fallo, los magistrados declararon que esta medida no vulneraba en ningún caso el Convenio de la OIT al entender que los estados firmantes pueden establecer límites a los derechos establecidos. Sin embargo, la Sala rechaza estos argumentos y matiza que las consideraciones que hace el TC no son vinculantes, ya que la determinación de si una medida se adecúa o no a los tratados internaciones "corresponde a la juridicción ordinaria", por lo que queda fuera de las competencias del TC.