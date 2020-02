Así es Spotify Kids, la app musical para niños que llegará pronto a España

Era casi un paso obligado el que debía dar Spotify de ofrecer una alternativa a los niños para escuchar música, con una aplicación separada de la principal en la que disponer de un entorno seguro sin canciones con letras explícitas o vídeos subidos de tono. Algo parecido a lo que YouTube ya hace diferenciando los contenidos para los menores.

Esta nueva aplicación se llama Spotify Kids y, aunque no hemos escuchado demasiado hablar de ella, lleva ya algún tiempo funcionando en países como Irlanda, donde aterrizó a finales del año pasado. Tan bien habrá ido la experiencia que los suecos se han decidido en dar un paso más, poniendo desde hoy en la mano de los suscriptores de Reino Unido esta nueva app para niños.

Solo para suscriptores con plan familiar

Es importante decir que esta aplicación solo funcionará con aquellas cuentas que tengan una suscripción premium y, dentro de ella, los que cuenten con un plan familiar, ese que nos permite a nosotros, y a cinco personas más, disfrutar de música ilimitada por unos 15 euros al mes. Si no cumplimos ninguno de estos requisitos, tendremos que hacer como que no nos hemos enterado de la existencia de Spotify Kids.

Si, por el contrario, tienes ese plan activo, solo tendrás que descargar la aplicación oficial para iOS o Android desde las tiendas digitales en tus dispositivos y loguearte con la cuenta. Nada más acceder, Spotify Kids nos permitirá crear perfiles. Uno por cada niño que vaya a usar el móvil o el tablet y que se podrán intercambiar en cualquier momento si, por ejemplo, los hermanos están compartiendo el mismo móvil o tablet.

Nueva app Spotify Kids.

Básicamente Spotify Kids le deja a nuestro hijo buscar canciones y contenidos específicos para él y quitando de su vista todo lo demás para que no lo pueda reproducir. De esta manera, el pequeño no corre el riesgo de escuchar canciones con letras violentas o de contenido sexual. Y es que uno de los objetivos de la compañía sueca no es otro que ir creando un vivero de futuros clientes que crecerán sabiendo cómo manejar la plataforma.

De todas formas, al crear esas cuentas para niños, podremos elegir si dejarles que ellos puedan buscar o que seamos nosotros los que les definamos las listas de reproducción, álbumes o temas que creemos adecuados, controlando en todo momento cada elemento que puedan reproducir. Se trata de un mayor trabajo para los padres, pero hay veces en las que es necesario guiarles un poquito. De momento no está disponible en España pero llegará muy pronto.