Google Fotos envió a extraños vídeos privados de algunos de sus usuarios

La verdad es que son tantas las noticias que llegan sobre agujeros de seguridad, brechas de información y fallos en general, que dan ganas de volver a almacenar todo en un disco duro en local, y dentro de un ordenador que no tenga conexión a internet. Solo así podremos asegurarnos de que toda nuestra vida digital que generamos día a día está realmente segura en algún sitio.

Y lo ocurrido con Google Fotos no es una tontería, ya que estamos hablando de un error que se ha producido dentro de una plataforma que utilizan en todo el mundo algo más de mil millones de usuarios, por lo que una afectación de un porcentaje de todos ellos, por mínimo que sea, puede provocar daños a millones de personas.

Takeout tiene la culpa de todo

En esta ocasión, si de algo debemos alegrarnos es que no se ha tratado de un ataque hacker contra la plataforma fotográfica, sino que todo se ha originado en un error de la propia Google, donde una de sus patas tuvo un mal funcionamiento entre los días 21 y 25 de noviembre del año pasado. ¿Y qué ocurrió exactamente?

Pues que su servicio Takeout, ese que nos permite obtener copias de seguridad de toda la información que tenemos almacenada en nuestra cuenta de Google, envió vídeos privados de algunos de los usuarios a los emails de otros que no tenían nada que ver con la petición realizada. Es decir, imaginad que pedimos un backup de todas nuestras fotos y el aviso de disponibilidad para descargarlo no nos llega a nosotros, si no a un amigo lejano. Pues algo parecido.

Google lo ha reconocido oficialmente y ha informado de que ese error se subsanó el mismo días 26 cuando tuvieron noticias de lo ocurrido, por lo que han comenzado a enviar emails pidiendo disculpas a los usuarios afectados, tal y como podéis leer en el tuit que tenéis justo encima y en el que los de Mountain View piden disculpas por los daños que hayan podido causar.

Google, en 9to5Google, ha expresado que "estamos notificando a las personas sobre un error que puede haber afectado a los usuarios que usaron Google Takeout para exportar su contenido de Google Photos entre el 21 y el 25 de noviembre [...] Estos usuarios pueden haber recibido un archivo incompleto o videos, no fotos, que no eran de ellos. Solucionamos el problema subyacente y hemos realizado un análisis en profundidad para ayudar a evitar que esto vuelva a suceder. Lamentamos mucho que esto haya sucedido ”.