Ibex 35, en directo: tímidos avances en Bolsa tras las caídas

Santiago Barón

Las emisiones de bonos crecieron en España un 13,7% en 2019, según Société Générale

El volumen global de bonos emitidos en euros en España aumentó el pasado año un 13,7% con respecto a 2018, hasta alcanzar los 80.700 millones de euros, si bien no superó las cifras récord de 2017, según los datos de Société Générale. De cara a 2020, el banco prevé que haya "un descenso mínimo y no significativo" en el volumen de emisiones respecto a 2019, es decir, "será un año muy bueno para las emisiones-2, pero "el récord no se va a repetir", ha pronosticado el director de mercados de capitales, Fernando García, este jueves. El sector financiero español colocó 31.550 millones de euros en 2019, un 44% más que el año anterior, a través de 37 operaciones públicas. "Este sector ha sido el más activo del año", ha explicado el responsable de mercados de capitales para instituciones financieras, Carlos Cortezo. (EP)