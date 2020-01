"Dolor y gloria" de Almodóvar se impone en los 34 Premios Goya

Reñidísimos hasta el final y bastante repartidos, los Premios Goya en su 34 edición se decantaron finalmente por "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, que se alzó con siete galardones, incluidos mejor película, dirección, guion original y actor protagonista para Antonio Banderas.



Es la tercera vez que Almodóvar hace el doblete de mejor película y mejor director después de "Todo sobre mi madre" y "Volver".



El manchego subió al escenario del Martín Carpena de Málaga por primera vez para recoger el premio al mejor guion original, momento que aprovechó para lanzar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba en el auditorio: "En los próximos cuatro años va a ser el coautor del guion de los ciudadanos españoles, espero que le vaya muy bien para que nos vaya bien a todos", dijo.



Luego fue más allá cuando recibió el de mejor director: "El cine español está atravesando una buena situación pero tiene zonas muy oscuras", dijo, "por ejemplo, el cine de autor independiente, que se hace a los márgenes de las televisiones y las plataformas, está en serias vías de extinción y necesita la protección del Estado".



"Dolor y gloria", que el próximo mes competirá por el OAscar, también se ha llevado el Goya al mejor montaje (Teresa Font); a la mejor música original (Alberto Iglesias) y a la mejor actriz de reparto para Julieta Serrano, lo que supone el primer Goya para esta intérprete de 87 años que se pone en la piel de un personaje inspirado en la madre de Almodóvar.



También para Antonio Banderas se trata del primer Goya de su trayectoria, aunque tiene uno honorífico. Con el patio de butacas en pie y jugando en casa el malagueño ha recogido el premio por su personaje de Salvador Mallo, director de cine inspirado en el propio Pedro Almodóvar.



Lo ha hecho prescindiendo del discurso que había preparado y acordándose de su cardiólogo, ya que hoy hace tres años de su ataque al corazón. "No solo estoy vivo sino que me siento vivo", dijo Banderas.



En su primera nominación por un papel dramático, Belén Cuesta se ha llevado el Goya a la mejor actriz por el papel de esposa del "topo" (Antonio de la Torre) en "La trinchera infinita". La cinta dirigida por Jon Garaño, José Mari Goenaga y Aitor Arregi se ha alzado también con el Goya al mejor sonido.



La otra gran favorita de la noche, "Mientras dure la guerra" de Alejandro Amenábar se ha hecho con cinco premios, casi todos técnicos: mejor dirección artística, mejor dirección de producción, maquillaje y peluquería, y vestuario, además de mejor actor de reparto para Eduard Fernández por su general Millán Astray.



El Goya a la mejor dirección novel fue para Belén Funes por "La hija de un ladrón", la historia de una joven madre que hace malabarismos para salir adelante y lidiar con un padre que acaba de salir de la cárcel que protagoniza Greta Fernández.



El palmarés ha incluido igualmente a "Lo que arde" de Oliver Laxe, con los premios a mejor fotografía y mejor actriz revelación para Benedicta Sánchez que, a sus 84 años, recibió la noticia con su característica calma. "La vida te da sorpresas y esta es una muy grande en mi larga existencia", dijo.



Otro favorito que ha cumplido con las previsiones ha sido Enric Auquer, Goya al mejor actor revelación por su papel de narco en "Quien a hierro mata".



"Intemperie", de Benito Zambrano, una visión de la cruda España rural de posguerra inspirada en la novela de Jesús Carrasco, se ha llevado el de mejor guion adaptado y mejor canción para Javier Ruibal. Y "El hoyo", mejores efectos especiales.



"Buñuel en el laberinto de las tortugas" de Salvador Simó, la historia de cómo el director aragonés rodó su documental sobre Las Hurdes, se ha hecho con el premio a la mejor película de animación, y se ha impuesto a "Klaus" que aspira al Oscar.



La gala arrancó con un número musical protagonizado por Ana Mena y Rayden en el que se homenajeaba al cine, sus orígenes, y su poder hermanador. Silvia Abril y Andreu Buenafuente recrearon escenas emblemáticas del cine español, desde "Viridiana" a "Jamón jamón".



Pepa Flores, la más esperada de la noche, finalmente no asistió a la ceremonia. Sus hijas María Esteve y Celia Flores recogieron el Goya de Honor en su nombre y, saliéndose del guion, invitaron a subir al escenario también a su tercera hija, Tamara.



"Hace 30 años nuestra madre tomó la firme decisión de apartase de los focos para siempre y hoy, emocionada y súper agradecida a la Academia y a los compañeros, nos está viendo sin perder detalle en un lugar tranquilo", dijo Esteve, llena de orgullo.



La entrega del Goya de Honor fue introducida por Amaia Romero que cantó una dulce versión de "La canción de Marisol" y por la propia Celia Flores que interpretó un extracto de "Estando contigo".