Las aulas, germen de la transformación de las empresas

La maximización del beneficio es el objetivo principal de las empresas. Pero este fin no puede alcanzarse hoy despreocupándose de los trabajadores, los clientes, el medio ambiente y la sociedad, sino que debe compatibilizar el beneficio económico con el impacto positivo en los grupos de interés. Es el postulado al que hace referencia la responsabilidad social corporativa, al que se quiere dar ahora un paso más con el concepto de gestión humanista de la empresa, que se ha desarrollado en un libro de reciente publicación: Virtuous Cycles in Humanistic Management. From the Classroom to the Corporation (ciclos virtuosos en gestión humanista; desde el aula a la empresa), editado por Springer.

El libro está escrito por 26 profesores-investigadores de diferentes universidades del mundo, 12 de ellos de Deusto Business School, de la Universidad de Deusto. Los impulsores de la investigación (los profesores de Deusto Business School Almudena Eizaguirre y Ricardo Aguado) consideran que la gestión de la empresa no debe tener como objetivo único el beneficio, sino también el realizar una contribución positiva al bien común de la sociedad y a la dignidad de las personas que conforman la organización.

Portada del libro de investigación impulsado por los profesores de Deusto Business School Almudena Eizaguirre y Ricardo Aguado.

“Nosotros ponemos en cuestión el modelo del homo economicus, por el cual la persona tiene motivaciones egoístas y busca únicamente su propio bienestar. Pensamos que las personas en ocasiones también somos capaces de cooperar y de movilizarnos en el interés de otros. Y por qué no pensar que también nuestras organizaciones empresariales pueden recoger este tipo de comportamiento. Y de ahí surge una de las ideas centrales del libro”, comenta Ricardo Aguado, que también es investigador principal del equipo de Humanismo en la Empresa y en la Economía de la Universidad de Deusto.

“Las empresas son organizaciones con un potencial enorme para hacer una sociedad mejor”, asegura Ricardo Aguado

El libro está estructurado en tres partes y contiene 12 capítulos, realizados por diferentes autores. Cada una de las partes simboliza un nuevo círculo virtuoso que se agrega al anterior para fomentar la difusión de la gestión humanista entre las corporaciones y las instituciones sociales.

Bien común

En la primera parte, los autores proponen que la transformación del objetivo de la empresa comience ya en las aulas universitarias, dialogando con los alumnos acerca de nuevos modelos de empresa que incorporen el valor social desde su concepción inicial. “Analizamos cómo podemos desde la universidad, desde las escuelas de negocios, enseñar a los alumnos un modelo de empresa humanista. Entendemos por gestión humanista que las empresas persigan el bien común de todos los partícipes de la empresa (trabajadores, accionistas, clientes, Administraciones), que se genere valor para ellos y al mismo tiempo que sea compatible con un mayor bienestar de la sociedad”, explica Aguado.

En la segunda parte “lo que hacemos es analizar empresas y ver cómo podemos cambiar el gobierno corporativo, la toma de decisiones e incluso introducir elementos éticos para llevar a la práctica una gestión empresarial humanista”, señala el profesor de Deusto. “Y ya en la tercera parte nos focalizamos en ejemplos concretos, en cómo se han tomado decisiones en empresas concretas”.

“En el equipo de investigación y en la facultad pensamos que las empresas son organizaciones tremendamente positivas y con un potencial enorme para hacer una sociedad mejor. Con este libro lo que pretendemos es poner un granito de arena para ayudar a las empresas, y a las organizaciones en general, a realizar esta transformación de la sociedad para aumentar el bienestar de las personas”, resume Aguado.