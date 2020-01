Telefónica abre un plan de bajas para la corporación con indemnizaciones de hasta cinco anualidades

Telefónica ha acelerado en los trabajos de redefinición del centro corporativo, una de las cinco líneas estratégicas anunciadas por el presidente, José María Álvarez-Pallete, a final de noviembre. La operadora ha puesto en marcha un plan de bajas voluntarias para los empleados de la corporación y las distintas unidades globales.

Según fuentes conocedoras del programa de bajas, conocido como Plan 10, los trabajadores que tengan una antigüedad mínima en la compañía de 10 años percibirían cinco anualidades, incluyendo sueldo y bonus, durante un periodo igualmente de 10 años. Es decir, percibirían el 50% de su retribución. En términos de ejecución, estos empleados recibirían el importe en 12 mensualidades. A su vez, para los trabajadores que lleven en Telefónica entre cinco y diez años, percibirían tres anualidades durante un periodo de cinco años. Es decir, percibirían un 60% de su sueldo.

Para mandos y directivos de la corporación, el plan establece el percibimiento de cuatro anualidades durante un periodo de ocho años.

En este plan no hay límite de edad, como sí establecía el PSI incluido en el convenio colectivo de las filiales españolas, ejecutado en el último trimestre del pasado año, que fijaba un mínimo de 53 años de edad para acogerse. El programa de bajas para la corporación sí establece una cláusula de no competencia, de forma que los empleados que se acojan no podrán trabajar para empresas competidoras durante un periodo de dos años.

Marzo

La ejecución del plan va a ser rápida, puesto que se empezó a comunicar a los trabajadores de la corporación este mismo lunes, y tendrán en torno a una semana para tomar una decisión. La intención de la compañía es que el programa esté cerrado en el mes de marzo.

Al ser bajas voluntarias, en la compañía no hay estimaciones sobre el número de empleados que se puedan adherir. Algunas fuentes hablan de un objetivo de 500 salidas. En términos generales, la corporación y las unidades globales cuentan con más de 3.000 empleados entre España y otros países.

El nuevo plan de bajas voluntarias en la corporación sería menos oneroso para la compañía que el PSI de las filiales españolas. Según fuentes del sector, el PSI tenía un coste por trabajador de hasta ocho anualidades brutas (se abona el 68% del sueldo hasta los 65 años), junto con una serie de prestaciones como el seguro médico, mientras que en este plan, el coste se reduce al salario.

Telefónica ha estado trabajando con intensidad en este ámbito. La pasada semana, comunicó el retraso del inicio de la revisión salarial para los empleados de la corporación y las denominadas unidades globales, según adelantó este periódico el pasado 9 de enero. Esta revisión no se ejecutaría hasta que estuviera definida la nueva estructura, y asignadas las nuevas posiciones tras la remodelación.