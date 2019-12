Prepara tu móvil porque el modo oscuro de WhatsApp ya está aquí

Hemos perdido la cuenta de los meses que llevamos escuchando que WhatsApp va a recibir el modo oscuro, y cuando estamos saboreando los últimos días del año y la mayoría seguimos sin poder activarlo, llegan nuevas noticias. Es, seguramente, de las pocas apps imprescindibles de nuestro teléfono móvil que quedan con fondo claro, sin opción de cambio.

A pesar de todo lo anterior, el caso de WhatsApp será recordado porque hemos podido ver la evolución de este modo oscuro paso a paso, casi como el que ve crecer la hierba. Desde los menús de activación a las opciones de personalización y hasta los nuevos fondos diseñados para ahorrar batería en nuestro terminal.

No es el Día de los Inocentes

Hoy es 27 de diciembre así que estamos a salvo de que sea una inocentada típica de las que celebraremos en España mañana día 28. También ayuda que la fuente sea anglosajona y que allí, su equivalente conocido como 'el día de las bromas' (April Fools' Day) se celebre el día 1 de abril, por lo que tendremos que tomárnoslo en serio esto de que el modo oscuro de WhatsApp está empezando a llegar a los usuarios de Android.

Así, se están reportando casos en redes sociales y varios medios de comunicación se están haciendo eco de esta buena nueva. Y es que nos han dicho tantas veces que este modo oscuro de WhatsApp estaba tan cerca que ha terminado ocurriendo como en el cuento de "Pedro y el lobo", que nadie se lo cree.

Modo oscuro de WhatsApp.

De todas formas, todos los casos reportados se corresponden con la versión de Android, que parece que será la primera en aterrizar, por lo que os recomendamos estar muy atentos por si el update os llega en las próximas horas a través de la Play Store de Google. Recordad que no solo el modo oscuro llega a la aplicación de mensajería, sino algunas novedades como esa identificación total de WhatsApp como empresa que pertenece a Facebook.

La versión de iOS, aunque será la segunda en recibir el modo oscuro, no está tampoco muy lejos y los mismos medios hablan de que esa actualización llegará en los "próximos días". No se detallan cuántos pero ya puestos a ser optimistas, vamos a dar de plazo hasta la semana que viene antes de que nos pongamos, oficialmente, nerviosos: se estrena el nuevo año, hay celebraciones importantes por medio y lo mismo no tienen tiempo desde la empresa de pulsar el botón de enviar actualización a la App Store.