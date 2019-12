Google Fotos experimenta con una función que estás deseando tener

Lo curioso es que no estamos hablando de un función que no exista, o que muy pocos fabricantes instalen en sus smartphones, por lo que es incomprensible que Google no se haya acordado hasta ahora de que es posible hacer zoom en los vídeos que almacenamos en la nube. Pasa en muchas 'Galerías' de Android e incluso en el 'Carrete' de iOS.

Y es que en estos tiempos donde todo se graba y reproduce en vertical, resulta extraño que no podamos encajar a pantalla completa una porción de un vídeo donde están ocurriendo las cosas interesantes, para verlos en detalle y no perdernos nada: ¿quién no ha utilizado esta herramienta para mostrar bien grande un gesto de esos que les salen a los niños de forma repentina?

Google ya lo está probando

Efectivamente, estamos hablando de hacer zoom en los vídeos que subimos a Google Fotos, de tal forma que, aunque se hayan grabado en el tradicional formato panorámico, podamos resaltar y ajustar al alto de la pantalla cualquier zona del fotograma. Google está trabajando ya en ella y en rastro de ella en algunas de las últimas versiones de la beta.

Esto es así porque desde XDA-Developers han conseguido activar esta función que se encuentra desactivada, y que han probado para mostrar cómo se podrá utilizar. Y la verdad es que no tienen ningún secreto porque su uso será idéntico al de las fotos: con dos dedos hacemos el gesto de separarlos para ampliar la pantalla y, una vez que ya está hecho el zoom, podremos mover el vídeo a un lado y a otro para acceder a distintas zonas de cada fotograma. Después, podremos volver a reducir el tamaño del vídeo en pantalla haciendo el gesto contrario, el de acercar los dos dedos para hacer el típico zoom out.

Google Fotos zoom en los vídeos.

La versión de Google Fotos en la que han encontrado esta función durmiente, que esperemos que liberen más pronto que tarde, es la 4.33, por lo que es de imaginar que a partir de ella podríamos contar con una release firme en algún momento de las próximas semanas. Porque nadie entiende que siendo la plataforma más importante de todas las que tenemos en internet, siga sin esta opción que es de las que podríamos considerar como fundamentales. ¿No os parece?