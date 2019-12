Facebook cierra la compra de PlayGiga, compañía española de videojuegos

Facebook ha cerrado la compra de la empresa española de videojuegos en la nube PlayGiga para adentrarse con fuerza en este prometedor y lucrativo negocio. Tras adelantar la noticia CincoDías de que el gigante de las redes sociales ultimaba esta operación, un portavoz del gigante tecnológico estadounidense ha confirma a la CNBC el cierre de la transacción. Según las fuentes consultadas por este periódico, la empresa de Mark Zuckerberg habría pagado unos 70 millones de euros por la startup española. La fuente citada por el medio estadounidense no ha querido hacer comentarios sobre el importe de la operación.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a PlayGiga al equipo de Facebook Gaming", ha dicho el citado portavoz. La compañía española fue creada en Madrid a finales de 2013 por César Valencia y dirigida en la actualidad por Javier Polo. Está especializada en el llamado cloud gaming.

La compra de PlayGiga, como ya avanzó este periódico, es la primera adquisición que lleva a cabo Facebook en España. Con este movimiento, la red social buscará convertirse en el Netflix de los videojuegos. La plataforma de distribución de juegos por streaming de PlayGiga permite jugar desde el PC, Mac o televisión, sin comprar juegos ni consolas y sin necesidad de descargas, instalaciones o actualizaciones. Entre los socios de la firma española están Warner, Disney, Capcom, Sega y Square Enix, que tienen más de 300 juegos disponibles.

La operación, sin duda, también es buena noticia para los actuales accionistas de PlayGiga: el fondo de capital riesgo Adara Ventures, que tenía más del 32.36% de su capital, Criteria (con el 19%), Inveready (12,40%), Rustic Queen (8,43·), Javier Polo (6.04%), Bankinter Capital Riesgo (4,52%), Awakemíst (4,11%) y Luis Fernando Fernández López (3,68%).

PlayGiga opera actualmente en España, Italia, Chile, Argentina y Catar. En la mayoría de los países comercializa sus productos a través de operadores de telecomunicaciones o empresas de medios locales.La firma cerró 2018 con unas pérdidas de 1.910.725 euros, debido a su plan de expansión, y no se prevé que logre beneficios hasta pasados varios ejercicios. Su deuda con diversas entidades financieras ascendía el pasado año a 610.000 euros. Otras deudas suman 2,1 millones de euros. Sus ventas sumaron en el último ejercicio más de 2,8 millones de euros, frente a los 812.684 euros un año antes. Al cierre del pasado ejercicio contaba con 57 empleados.

"Nos complace anunciar que el equipo de PlayGiga se está moviendo hacia algo nuevo", asegura la startup madrileña en su web. "Continuamos nuestro trabajo en los juegos en la nube, pero ahora con una nueva misión. Queremos agradecer a todos nuestros socios y clientes el apoyo recibido a lo largo de estos años".

La operación permitirá a Facebook diversificar sus fuentes de ingresos, hoy centrada prácticamente solo en la publicidad online. La red social ya se adentró en el negocio de los videojuegos al adquirir al fabricante de cascos de realidad virutal Oculus por 2.000 millones en 2014. La firma empezó este año a vender sus cascos Oculus Quest y Oculus Rift por 399 dólares el pasado mayo. También en noviembre de 2016, Facebook anunció algunos juegos tanto para su red social Facebook como para Messenger, y el año pasado lanzó Facebook Gaming, un rival de Twitch de Amazon, permitiendo a los usuarios transmitir en vivo su juego a otros en la red social. La compañía afirma, según recoge la CNBC, que hay más de 700 millones de usuarios cada mes que interactúan con el contenido de juegos de alguna manera.

Facebook, como otros gigantes tecnológicos, no quiere quedarse fuera del mercado de los videojuegos en la nube, que en 2018 movió 45 millones de dólares (40,5 millones de euros) y que se prevé alcancen los 740 millones para 2025, según un informe de Marketing Insights. La compra de PlayGiga dará rapidez al gigante estadounidense en este propósito.

La empresa de Zuckerberg no es la única que ha olido negocio en los gaming cloud. Google ya lanzó el pasado noviembre su plataforma Stadio, un servicio de transmisión de juegos por 9,99 dólares al mes. Microsoft está ultimando su proyecto xCloud y Sony redujo el pasado mes de octubre el precio de su servicio de suscripción a videojuegos PlayStation Now a 9,99. A ellos se suman otras propuestas como la de Electronic Arts con el Proyecto Atlas, Nvidia y su servicio GeForce Now o el de Amazon ya citado (Twitch). Y otras como la de Alibaba Cloud, Baidu y Tencent Cloud.