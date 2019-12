La patronal británica pide a Johnson que termine con la "incertidumbre" económica

La directora de la patronal británica CBI, Carolyn Fairbairn, pidió hoy al primer ministro británico, Boris Johnson, que utilice la mayoría absoluta que ha obtenido en las urnas para terminar con la "incertidumbre" económica que atraviesa el país por el proceso del Brexit.



"Después de tres años en punto muerto, el primer ministro tiene un claro mandato para gobernar. Empresas de todo el Reino Unido le urgen a que lo utilice para reconstruir la confianza en nuestra economía y romper el ciclo de incertidumbre", indicó Fairbairn en un comunicado.



La directora de la Confederación de la Industria Británica pidió al jefe de Gobierno que garantice cuanto antes que el Reino Unido "no se acercará de nuevo el próximo año al borde de un acantilado" con la posibilidad de un "no acuerdo" con la Unión Europea (UE).



Johnson espera abandonar oficialmente la UE el 31 de enero y comenzar entonces a negociar los detalles de la futura relación comercial entre ambos lados del canal de la Mancha, que no están definidos en el acuerdo de salida.



Si no se formaliza un nuevo tratado comercial antes del final del periodo de transición del "brexit", en diciembre de 2020, el Reino Unido afrontaría un escenario similar al de una salida sin acuerdo del bloque comunitario.



"A pesar de los retos que hemos afrontado recientemente, el Reino Unido continúa siendo un gran lugar para construir negocios", sostuvo Fairbairn. La responsable de la patronal británica defendió la necesidad de que el Ejecutivo adopte "políticas favorables a las empresas en materia de inmigración, infraestructura e innovación".



Tras confirmarse que el Partido Conservador gobernará con mayoría absoluta la próxima legislatura, la libra esterlina avanzaba un 1,89 % respecto al euro, hasta 1,2057 euros, y un 2,32% frente al dólar estadounidense, hasta 1,3477 dólares.