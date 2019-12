“Espero que en 2020 con el nuevo gobierno la Administración vuelva a invertir en TI”

Al frente de Lenovo en España y Portugal desde junio de 2016, Alberto Ruano reconoce que su compañía debe equilibrar más sus ingresos, hoy dependientes en un 85% de los PC. ¿El reto? Impulsar sus negocios de móviles y servidores en España. El directivo habla sobre el impacto de la situación política en la inversión en tecnologías de la información (TI) o del enfrentamiento China-EE UU.

¿Cómo va a cerrar Lenovo este año en España?

No puedo dar cifras locales, pero vamos a crecer por encima del mercado, que prevemos esté en torno al 4%. En unidades, creceremos a dos dígitos, y en facturación a uno. Y ello ha sido posible porque hemos balanceado más nuestro negocio entre los segmentos de consumo (en el que el precio de entrada es más bajo) y profesional, donde hemos crecido más. Cuando empecé a liderar Lenovo España el mix era 70/30 consumo-profesional; ahora es un 50/50.

¿Cuáles han sido las oportunidades de negocio este año? ¿Y para 2020?

Este año ha habido una gran oportunidad en la gran cuenta, por la migración de las empresas a Windows 10. Tampoco ha parado de crecer el sector educativo. Sin embargo, una parte importante de la Administración pública no ha hecho inversiones que necesitaba ante la falta de aprobación de los Presupuestos por la situación política. Por ello, somos optimistas y, pese a que se dice que puede haber cierto decrecimiento del negocio en la gran cuenta en 2020, confiamos en que la Administración lleve a cabo esa inversión el próximo año. También somos positivos en consumo, pues aunque en algunos mercados decrece y en otros está plano, la innovación es un motor de ventas y Lenovo lanzará entre junio y agosto de 2020 el primero portátil plegable, tanto para el hogar como para la empresa, pues aportará una gran productividad.

¿Preocupa al sector y a Lenovo un Gobierno PSOE-Unidas Podemos?

Lo que me preocupa es que no se invierta en tecnología y no actualicemos nuestras Administraciones. Hay que invertir en TI en educación, justicia, sanidad... por el bien de todos. Lo que pedimos es que, gobierne quien gobierne, se vuelva a reinvertir en infraestructuras tecnológicas en 2020 y que cuenten con nosotros. Soy optimista, porque siempre que ha habido Gobiernos nuevos en este país se ha contado con modernizar el país.

¿Pero no teme un efecto negativo en la enseñanza concertada que reduzca la inversión TI del sector educativo, un cliente clave?

En España, ciertamente el sector educativo tiene mucho peso porque es un sector de 12 millones de personas, y aquí el número de grandes cuentas (empresas de más de 1.000 empleados) es muy inferior a Alemania, Francia o Reino Unido. Así que sí, si la inversión en tecnología en educación se para, a la industria tecnológica nos hace mucho daño. Pero he de decir que toda la enseñanza invierte en tecnología, con independencia de que sea pública, privada o concertada. La diferencia está en que en unas la pagan los padres y en otra las Administraciones, y por eso es urgente que tengamos Gobierno y Presupuestos aprobados para que muchos proyectos se desarrollen.

Cada Gobierno decidirá lo que quiera, pero Lenovo aboga por un mercado abierto, sin barreras

¿Cómo valora que el Gobierno chino haya obligado a sus instituciones públicas a eliminar los ordenadores y software extranjeros en un plazo de tres años?

Nosotros somos una empresa global, estamos en 180 mercados y no nos consideramos ni de aquí ni de allí. Somos asépticos a este tipo de noticias. Seguiremos creciendo y generando infraestructuras, empleo y riqueza donde estemos.

Pero esa medida puede beneficiarles claramente en China.

Nuestra filosofía es hacer las cosas bien. Diferenciarnos por nuestra innovación, por las prestaciones de nuestros equipos, pues si fueran malos no podríamos venderlos en ningún sitio. Pero sí le digo que Lenovo es una multinacional y que abogamos por que haya las menos barreras posibles; deseamos que las tensiones entre EE UU y China disminuyan lo antes posible. En el caso hipotético de que se impongan tarifas arancelarias, sería algo que afectaría a la industria en su conjunto.

¿No temen una reacción de Trump y que su Gobierno exija lo mismo y Lenovo se quede fuera de las instituciones públicas de EE UU?

Solo puedo decirle que nos gusta más trabajar en un mercado abierto, aunque cada Gobierno decidirá lo que quiera.

Pero ahí está la crisis de Huawei.

Sí, pero nuestra historia es diferente. Lenovo tiene sus raíces en China, eso es innegable, pero hemos adquirido tres empresas de EE UU: la división de PC de IBM y la unidad de servidores x86 de esta, además de Motorola, que tiene sede en Chicago y era de Google. Somos multinacional no solo porque vendamos en muchos países, sino porque contamos con equipos y direcciones locales, y aprovechamos el talento de cada país. Puede pasar cualquier cosa, no vamos a especular, pero tenemos mucha herencia norteamericana y se nos ve con otra percepción. En cualquier caso, estamos sujetos a todos los procesos de aprobación del Gobierno americano.

¿El 5G será un revulsivo para la venta de PC y móviles en 2020?

Absolutamente sí. La innovación impulsa siempre la industria.

¿Y habrá el próximo año portátiles y móviles 5G Lenovo en España?

El lanzamiento de estos productos irá ligado al despliegue de redes 5G en cada país, pero sí, esa es la idea. Ya hemos presentado un portátil 5G en Computex (Taipéi) y la idea es tenerlo en el port­folio español. Respecto a 5G en móviles, fuimos pioneros con el módulo 5G para dispositivos Moto Z en EE UU.

También lanzarán el móvil plegable Motorola Razr a finales de enero en España por 1.599 euros.

Así es. Y creo que para la marca va a ser un salto cualitativo y de reconocimiento en el mercado. Necesitábamos hacer algo diferente. Y aquí reeditamos un mito; mucha gente siente nostalgia por este móvil que durante mucho tiempo llevaron en sus bolsillos. Ahora lo tendrán, pero una versión digital.

¿Por qué no tiran los móviles Motorola en España? ¿Están a tiempo de ponerse a la altura de Xiaomi, Oppo u otros fabricantes?

Nuestra estrategia estaba equivocada. Ahora hemos reducido nuestro portfolio, para concretar la oferta donde pensamos que podemos triunfar, y vamos a apostar fuertemente por el mercado B2B, donde somos fuertes. Tenemos un 41% de cuota en ordenadores en empresas, y en servidores hemos crecido por encima del mercado todos los trimestres, logrando un récord de cuota en el tercer trimestre del 11,5% (somos top 3 en el ránking). En el mercado móvil queremos crecer de forma natural no comprando cuota, algo que otras marcas potentes están haciendo dirigiendo los precios.

El 'gaming' ha logrado que el ordenador haya vuelto a las habitaciones en los hogares y suba el precio medio del dispositivo

¿Ha devuelto el gaming la alegría al mercado del PC? ¿Qué cuota de mercado tienen ahí?

El 31%, según algunas consultoras. El gaming, que supone en torno a un 14%-17% del mercado de PC, ha logrado cosas importantes: que el ordenador haya vuelto a las habitaciones en los hogares; que haya subido el precio medio del ordenador, porque las máquinas para juego tienen prestaciones muy elevadas; que haya crecido la venta de monitores de más de 21 pulgadas, y que estos equipos se usen para otras aplicaciones profesionales.

El PC supone el 85% del negocio de Lenovo, una cifra muy alta.

Sí. El objetivo es que sea un 60% y un 40% servidores y móviles. En servidores ya hemos conseguido que el canal y el cliente final confíen en nosotros, tras integrar la unidad de IBM, que costó. Ahora tenemos producto y marca; solo debemos tener un poco de paciencia para seguir creciendo, porque la oportunidad de data centeres inmensa, y es un negocio más rentable. En móviles queremos tener el 10% del mercado en dos años.

¿Y el objetivo de Lenovo en el área de servidores es el crecimiento o la rentabilidad?

Crecer. Tener más penetración de marca en las empresas en este segmento. El mundo del PC es más complicado, más duro, porque hay más lucha de precios, pero los proyectos con servidores son más rentables. Aquí no hay tanta competencia y la diferencia está en cómo haces los trajes a medida para cada cliente. Lenovo aquí tiene, además, una ventaja: contamos con un nutrido número de partners y no tenemos la obligación de otros competidores de proporcionar nuestro propio software y eso nos permite ser muy flexibles