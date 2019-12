La banca pide a Dia que le explique su plan estratégico antes de lanzarlo al mercado

El balance de Dia está en orden después de la ampliación de capital de 606 millones que ejecutó a finales de noviembre. Pero los bancos, a los que debe más de 970 millones de euros, quieren ver antes que nadie su plan estratégico para los próximos cinco años, según fuentes financieras. En el folleto de la operación de recapitalización se especifica que "estará terminado antes del 31 de diciembre de 2019" Pero su puesta de largo no será para el gran público.

La hoja de ruta del grupo que pilota Karl-Heinz Holland como consejero delegado es uno de los documentos más codiciados en la distribución, y los acreedores de Dia tendrán un acceso preferente a él. Los representantes de Santander, BBVA, Barclays, Société Générale, Bankia, CaixaBank Deutsche Bank, BNP Paribas, ING y Mitsubishi Financial Group (MUFG) esperan ser convocados en las próximas semanas para comprobar cuál será el futuro rumbo de la compañía, según confirman varias fuentes financieras. Una portavoz del grupo de supermercados matiza que la banca aún no ha sido citada para presentarle el plan y que, de hecho, este aún no ha sido aprobado.

Las fuentes consultadas señalan que lo lógico es que Dia haga público un resumen a lo largo del primer trimestre del año. Es decir, que lo comunique públicamente a la comunidad de inversores y ante los analistas. Así lo prevén otras fuentes del mercado, aunque matizan que no tiene por qué ser un plan especialmente pormenorizado, puesto que esto dejaría a Dia en una posición de debilidad frente a Mercadona o El Corte Inglés.

En las presentaciones a inversores que la cadena de supermercados efectuó para la ampliación de capital ya se anticipan los seis pilares sobre los que girará la estrategia. El primero, fichar a la nueva cúpula y rodearse de talento. Además del nuevo CEO, Dia ha renovado casi por completo su cúpula y está a la espera de fichar a jefe para España. El segundo, poner una nueva estrategia inmobiliaria, con una mejora de las ventas por metro cuadrado. La compañía cerró en los primeros nueve meses del año 757 tiendas.

El tercer pilar consiste en ser el líder en productos frescos y optimizar los diferentes formatos de tienda: Dia, La Plaza de Dia, Dia & Go y la cadena de perfumerías Clarel. El cuarto es reconducir la estrategia comercial – el denominado 'Día sin IVA' está condenado a desaparecer– para favorecer una política de precios siempre bajos y poner bajo análisis los clásicos cupones de descuento con la puesta en marcha de otras fórmulas de fidelización. La quinta clave de Dia estará en implementar un nuevo de relación con los franquiciados. Y la sexta es una fuerte inversión en potenciar la marca blanca, en los últimos tiempos devaluada por su crisis financiera.

La deuda total de la compañía a cierre de septiembre ascendía a 1.855 millones, con el vencimiento de mayor volumen de casi 1.000 millones en 2023, cuando expira la financiación sindicada de la banca. En ese mismo año vencen 300 millones en bonos y la misma cantidad caduca en 2021.