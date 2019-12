Celebra el Día de la Constitución leyéndola en la pantalla de tu móvil

El 6 de diciembre es el Día de la Constitución en España y, en este año 2019, celebramos su cuadragésimo primer aniversario. Algo inédito en la historia reciente de nuestro país (que una ley de leyes haya durado tanto) y que ya va siendo hora de que conozcamos todos. Porque cuando no paran de arreciar las críticas sobre si necesita algunos retoques o no, son pocos, muy pocos, los que pueden presumir de haberla leído.

Así que no hay excusas. Gracias a las nuevas tecnologías, ya no tenemos la necesidad de llevar encima un tomo gigantesco impreso en letras de oro y, del mismo modo que gastamos al día varias horas en leer lo que nos escriben por WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram, ¿por qué no dedicarlas a conocer mejor los pilares legales que sustentan nuestro país?

Tanto en iOS como en Android

Antes de nada hay que decir que existe mucho ruido alrededor de la Constitución Española en las tiendas online de iOS y Android. ¿Razón? Pues básicamente porque al ser un tema de estudio obligatorio para todos aquellos que quieren trabajar en la Administración pública, tanto la App Store como la Play Store están atestadas de apps que se venden de una manera, pero que son de otra.

Es decir, que bajo el nombre de la Constitución Española se esconden test de preparación de exámenes, por lo que no son exactamente lo que estamos buscando. Lo que queremos es leer todos los artículos de la Carta Magna, con sus disposiciones, del mismo modo que nos sumergimos en una novela o un ensayo filosófico.

Constitución española en Android.

De todo el catálogo que podemos encontrar en Android, os vamos a aconsejar dos opciones que son gratuitas y que tienen la Constitución perfectamente organizada alrededor de artículos, disposiciones, etc. No son visualmente una maravilla, pero nos servirán para nuestro cometido. Se trata de Constitución Española y de Constitución de España. En los dos casos no os costarán nada, pero a cambio tendréis que aguantar algo de publicidad.

Si miramos al terreno de iOS ocurre lo mismo pero con el agravante de que, como en la App Store se tiene la fama de que sus usuarios son más propensos a los contenidos de pago, se suceden las ofertas que cuestan 3, 4 o más euros. Se trata de ediciones más cuidadas pero, la verdad, para la lectura que queremos hacer, casi nos sirve las versiones HTML que tienen colgadas en la web de La Moncloa o el BOE. De todas formas, para iOS os vamos a aconsejar Constitución Española LA LEY, que es gratis y os ofrece todo su articulado y disposiciones muy bien organizadas.