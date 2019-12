La Google Play Store deja de informar sobre las apps que necesitas actualizar

Una de las aplicaciones que más utilizamos en Android es la Play Store. Entre las novedades que llegan y las actualizaciones que se van sucediendo, al final pasamos bastante tiempo comprobando si tenemos la última versión de WhatsApp, si Google Maps está al día para traer eso otro que tanto nos interesaba, etc.

A lo largo de los años, Google ha puesto en nuestras manos herramientas para saber cuándo debíamos entrar a actualizar las aplicaciones, e incluso desactivarlas todas para hacerlo manualmente porque preferimos que el móvil no nos gastara megas de la tarifa de datos, o que ralentizara los procesos cuando andamos justos de hardware.

Notificaciones silenciosas

Quién más quién menos está acostumbrado a ver en la parte superior de la barra de notificaciones esa flechita que nos indica que el móvil está descargando una actualización. Pues bien, ese simple gesto de Android ya está desapareciendo, según informan algunos usuarios que tienen sus dispositivos con la versión 10 del OS de Google.

Tal y como ha informado AndroidPolice, estas notificaciones de actualizaciones pasan a convertirse en una especie de mensajes silenciosos que aparecen y desaparecen de la pantalla de notificación sin que nos enteremos, y que solo podremos detectar si en el momento en el que se está produciendo el update lo pillamos in fraganti.

Nuevas notificaciones silenciosas de la Play Store.

Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, en el momento que una aplicación comienza a actualizarse a través de la Play Store (izquierda) deja de aparecer cualquier mención en la parte superior y, cuando desplegamos esas notificaciones (derecha), la encontramos en el interior de una sección llamada 'Silent notifications'. Como podéis comprobar, en la parte superior no aparece rastro alguno de ese proceso de actualización.

Esto tampoco es muy grave, porque el objetivo de Google es precisamente ese, que las actualizaciones no sean un elemento en el que tengamos que perder tiempo o estar informados. Desde Mountain View ven esta tarea como una labor transparente, que no debe interferir en lo que estamos haciendo con el móvil, para no distraernos.

Si sabéis cómo funciona en la App Store de iOS ocurre lo mismo. El sistema tiene unas horas programadas para comprobar si todas las aplicaciones están actualizadas y, en caso de encontrar alguna, lo hace de forma automática, muchas veces, lejos de los ojos del usuario y sin ninguna notificación, salvo esa ensombrecimiento del icono que nos señala que está aplicando un update en la app.