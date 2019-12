Huawei España superará los 1.000 millones de ingresos en 2019, pero pierde cuota en móviles

Huawei ha sufrido una pérdida de cinco puntos en su cuota de mercado en móviles en España este año como consecuencia del veto de EE UU sufrido por la compañía. Según explicó este martes el consejero delegado de Huawei España, Tony Jin Yong, la firma se ha afianzado en 2019 como la segunda marca en ventas de smartphones en España con una cuota de más del 20%, pero reconoció que a cierre de 2018 la cuota que tenían era del 25% y esta llegó a elevarse hasta el 27%-28% a comienzos de este año.

Pese a lo complicado de la situación, Jin Yong sostuvo que la compañía mantiene su negocio “muy saludable” en España, lo que les permitirá mantener una facturación en el ejercicio 2019 por encima de los 1.000 millones de euros. La compañía aún no ha presentado cuentas en el Registro Mercantil correspondientes a 2018, pero en 2017 obtuvo unos ingresos de 1.098 millones, un 19% más que el año anterior.

En concreto, indicó que el negocio de empresas registrará un crecimiento de más del 15% , mientras que el de infraestructuras de redes de telecomunicaciones registrará una “evolución positiva” y el de consumo “se mantendrá estable”.

El ejecutivo subrayó que para el área de redes ha sido un año de “consolidación y liderazgo” en 5G, y destacó que Huawei es el único proveedor que está presente en los dos proyectos pilotos de 5G financiados por Red.es. También ha formado parte del primer despliegue comercial de esta nueva tecnología de Vodafone.

Respecto al negocio de empresas, resaltó que 2019 será el sexto año consecutivo de crecimiento a doble dígito en esta área, lo que le consolida como un “impulsor clave” de la transformación digital de las empresas.

El CEO de Huawei, reiteró la apuesta de la compañía por España en consumo, y dijo que a comienzos de 2020 abrirán su segunda tienda en el país, en Barcelona. En cuanto a otras actividades en España, indicó que los ingresos de su negocio Huawei Fusion Solar se han multiplicado por cinco.

Jin Yong reivindicó la apuesta de la compañía por la ciberseguridad, que “es hoy nuestra máxima prioridad”. Preguntado por la prohibición del Ministerio de Defensa de que sus trabajadores accedan a sus sistemas desde móviles de Huawei, el directivo dijo que no han recibido “ninguna comunicación oficial” y defendió que las relaciones que tienen con las Administraciones españolas son muy positivas.

Preguntado por la dependencia de su compañía respecto a proveedores tecnológicos estadounidenses, el ejecutivo dijo que confía en que pronto se llegue a una solución con EE UU, pero reiteró que su compañía está “abierta” a todos los proveedores de tecnología y que están “muy tranquilos”.

“Huawei es la única compañía que puede recibir a un ataque como este” dada "nuestra fuerte capacidad de inversión y desarrollo. Probablemente, se ha subestimado a la empresa en EE UU”, dijo. El directivo insistió en que si no se llega a un acuerdo, su empresa tiene un plan alternativo para salir adelante, aunque no ha dejado claro por qué cree que Huawei será capaz de convencer a la gente para que compre terminales de la marca si no llevan el sistema operativo y las aplicaciones de Google.

El consejero delegado de Huawei España sí apuntó el compromiso de la empresa de seguir contribuyendo a la economía digital española tras 18 años en el país. La multinacional china da actualmente servicio en España a más de 35 millones de usuarios, coopera con más de 200 partners y tiene más de 1.000 empleados, el 80% de ellos locales.