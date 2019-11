Ibex en directo: La Bolsa busca cerrar su tercer mes consecutivo de alzas

María Matos

Clientes del TSB vuelven a sufrir problemas para recibir transferencias

Clientes de la entidad TSB, filial del español Banco Sabadell en el Reino Unido, volvieron a sufrir problemas este viernes al demorarse algunas transferencias hacia sus cuentas, informó la firma británica.

TSB detalló que "algunos pagos" quedaron "retrasados" durante la noche, un problema que se solucionó durante la jornada y por el que la entidad expresó sus disculpas.

El banco ofreció "dinero de emergencia" a aquellos clientes afectados por la incidencia y subrayó que sus tarjetas continuaron operativas para retirar efectivo en cajeros automáticos y hacer pagos.

El bufete legal Slaughter and May determinó que el sistema no estaba preparado para dar servicio a toda la base de clientes del TSB en un informe publicado esta semana sobre las causas de los fallos en la plataforma informática del TSB, que dejaron a millones de clientes sin acceso a sus cuentas en abril del año pasado.