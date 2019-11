Ya puedes encargar tu Cybertruck con los colores y acabados que más te gusten

Tan mal no le debe ir a Tesla cuando el Cybertruck es el vehículo que está copando todos los titulares de las principales noticias de motor que tienen que ver con el mercado eléctrico. Desde la madrugada del viernes pasado parece que no existe otra vehículo que no sea esta pickup futurista que se han sacado de la chistera los de Elon Musk.

Además de sus formas rectas, uno de los detalles que más llamaron la atención fue su acabado: bastante industrial con el acero inoxidable de su exterior tan natural que parecía inacabado. Pero por suerte, existen multitud de empresa que se dedican a customizar (si es que existe esa palabra) todo tipo de gadgets y vehículos y, como no podía ser de otra forma, el Cybertruck también forma parte del catálogo.

Pinta puertas, techos, frontales... ¡todo!

La empresa que ha lanzado esta posibilidad de personalizar nuestro Cybertruck (cuando nos lo entreguen dentro de un par de años) se llama DBrand y también customiza teléfonos, tablets, ordenadores, Airpods y consolas de videojuegos, dando alternativas a los propietarios para disfrutar de versiones exclusivas que no se pueden comprar en las tiendas.

Personalización del Cybertruck.

En el caso del Cybertruck, aunque parezca mentira, ofrecen una serie de acabados realmente interesantes, como son los colores mate, brillantes, de fibra de carbono, piedra, madera, cuero, metalizados, etc. Y no, no penséis que se trata de opciones para el interior, sino que las han creado para el exterior del vehículo.

Personalización del Cybertruck.

Además, no penséis que esta personalización se escoge de manera global para toda la carrocería del Cybertruck sino que podremos definir qué queremos en cada unos de los elementos. Por ejemplo, hacer algo tan variado (y horrible) como lo que os mostramos justo encima, donde hemos pintado las puertas de un color naranja con fibra de carbono, el frontal en un color rojo plano y los paneles laterales en blanco.

Si optamos por modificar todos los elementos que DBrand permite ahora mismo, gastaremos un total de 3.094 dólares, unos 2.800 euros al cambio. Eso sí, todos estos precios están rebajados ahora mismo por la celebración del Black Friday pero en el instante que pasen estos días la cosa subirá bastante, hasta casi los 4.850 dólares, esto es, 4.400 euros.

Ofrecen cristales resistentes de verdad

Uno de los elementos más divertidos de este proceso de personalización es que DBrand nos permite poner unos cristales que, de verdad, resistan el impacto de unas bolas de acero. Es más, en su web, se dirigen directamente al CEO de Tesla para decirle que "¡Ah!, y Elon: sabemos una o dos cosas sobre la protección de vidrio resistente a los impactos. Asegúrate de que Franz recoja un Prism antes de tu próxima demostración en el escenario".