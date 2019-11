La última idea de Kellogg's: cerveza artesana hecha con Choco Krispies

La cerveza artesana vive un momento de auge en España. Cada vez son más los fabricantes y las variedades de esta bebida, y cada vez más los consumidores que se animan a probarlas.

La última en sumarse al fenómeno es la filial española de la multinacional de alimentación Kellogg's, que ha llegado a un acuerdo con la cervecera catalana La Gardènia para que esta fabrique cerveza artesana a base de Choco Krispies, su popular arroz chocolateado. El motivo, contribuir a reducir el desperdicio alimentario de la compañía en un 50% antes de 2030.

La cervecera recibirá, en principio, unas cuatro toneladas de Choco Krispies al año que no se pueden vender al público o donar, y cuyo fin último sería el cubo de la basura. Ese sobrante no se acaba utilizando por aspectos como las variaciones de gramaje o por daños en los envases. Con él se producirá una variedad de cerveza Blond Ale que La Gardènia pondrá a la venta a principios del año que viene. "Hay parte de los excedentes de producción que se destinan a los Bancos de Alimentos, pero hay otra que no puede donarse pero que sí es perfectamente aprovechable. Nos dijeron que el arroz y la malta combinan para producir cerveza y tenemos la fábrica de La Gardènia al lado de nuestra planta de Valls", explica Amparo Lobato, portavoz de Kellogg's en España.

El arroz con el que se elaboran los Choco Krispies en Valls (Tarragona) se cultiva en el Delta del Ebro. Parte de lo que venda La Gardènia con la cerveza lo destinará a los agricultores de la zona. Esta, además de malta y el arroz chocolateado de los Choco Crispies, también está macerada con miel y se comercializará con el nombre de La Rosita, la marca principal de La Gardènia.

Una iniciativa que la multinacional de alimentación ya ha llevado a cabo en Reino Unido, donde la filial británica firmó un acuerdo similar con la cervecera Seven Brothers para hacer una cerveza a base de Corn Flakes.