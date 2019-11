Reino Unido tendrá que fundir un millón de monedas por el retraso del Brexit

El Reino Unido ha utilizado la moneda de siete lados de 50 peniques para celebrar logros nacionales que van desde los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 hasta las obras de la escritora de literatura infantil Beatrix Potter.

Ahora, deberán fundirse alrededor de un millón de las monedas distintivas acuñadas para marcar el planeado divorcio del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre. La Casa Real de la Moneda (Royal Mint) tomó la medida después de que el primer ministro Boris Johnson solicitara un aplazamiento hasta el 31 de enero.

Como reveló Bloomberg en octubre, ya se habían acuñado algunas de las monedas cuando Johnson escribió a la UE para solicitar una extensión del Brexit. Pero el exceso de confianza de su gobierno solo se reveló por completo el martes.

Las monedas a destruir tenían este mismo diseño. pero con la fecha 31 de octubre de 2019.

Una portavoz de la casa de la moneda confirmó que se acuñaron alrededor de un millón de monedas para el Brexit del 31 de octubre y que ahora deberán ser destruidas. La respuesta se produjo después de un requerimiento de libertad de información que presentó el periódico Daily Telegraph. La portavoz declinó comentar sobre el costo de la producción y destrucción de las monedas, pero el precio a la larga será asumido por los contribuyentes.

En 2007, se acuñó una moneda de 50 peniques para celebrar los 100 años del movimiento boy scout, con la leyenda “prepárate”. Puede que el ministro de Hacienda británico, Sajid Javid, y el Tesoro hayan tomado ese consejo de forma demasiado literal.

[El diseño de la moneda conmemorativa del Brexit fue anunciado por The Royal Mint, el equivalente a la Fábrica Nacional de Moneda en Reino Unido, en la cuenta de Twitter del Tesoro en octubre de 2018. En aquel momento, el diseño inicial llevaba la fecha del 29 de marzo de 2019, la inicialmente prevista.

Posteriormente, se cambió el diseño para incluir la fecha del 31 de octubre. Las monedas empezaron a fabricarse. A finales de dicho mes se conoció que el Tesoro había detenido la fabricación de dicha moneda ante las escasas posibilidades de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea efectiva en el día que ya está impreso en esas monedas.

En aquel momento no se sabía cuántas monedas se habían fabricado ya, aunque el propósito de The Royal Mint era tener tres millones listos para el momento de salida. Como explicaba este artículo de Verne, en el pasado The Royal Mint ha acuñado monedas de 50 peniques que celebraban la pertenencia británica a la Unión Europea].