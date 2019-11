Invertir en valores cíclicos o defensivos: ¿cuál es la opción más atractiva?

Desde los mínimos de la Bolsa en agosto solo el sector automovilístico supera las subidas del bancario, con un alza del 23%. Estos ascensos han culminado con las recientes declaraciones efectuadas por el secretario de comercio de EE UU, Wilbur Ross, que afirmó que administración de Trump se está planteando no aplicar aranceles a los automóviles importados después de haber mantenido “buenas conversaciones”. El mercado aguarda a conocer el veredicto final, que debería haberse conocido el pasado miércoles, después de que en mayo el presidente de EE UU aplazara seis meses su decisión.

La posibilidad de que esas tarifas no lleguen a aplicarse es una de razones a la que se han aferrado los inversores para dar algo de oxígeno a estas compañías. Los expertos de Banco Sabadell consideran que el mercado había sido excesivamente negativo con estas cotizadas, que se han quedado muy atrás, y lo que han puesto en precio han sido caídas del beneficio superiores al 30%. Pero que el entorno no sea tan negativo no significa que no existan problemas. Los analistas reconocen que la situación que vive la industria del automóvil es muy complicada ante las nuevas normas sobre contaminación y el cambio tecnológico. La falta de visibilidad que existe sobre la regulación de las emisiones están retrasando la compra de vehículos, lo que acarrea una fuerte caída de la demanda.

Los analistas de Nomura apuntan que el sector europeo se enfrenta a cuatro amenazas: el cambio a los vehículos eléctricos, que empujan los precios al alza y merman la demanda, una competencia de precios más feroz para los productos con bajas emisiones, el aumento de los costes de los componentes debido a la electrificación y las multas de CO2 que deterioran los beneficios en casi todas las empresas. “Resulta difícil prever una recuperación de la demanda en 2020 que se traduzca en mejores márgenes, en vista del aumento de los costes de registro y de los costes de fabricación derivados de la introducción de las norma anticontaminación”, añaden.