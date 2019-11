Samsung prepara una nueva versión de sus Galaxy Buds

Los Samsung Galaxy Buds llegaron este mismo año para acompañar el lanzamiento de los Galaxy S10 en primavera, y cuando el año llega ya a su fin, comienzan a conocerse algunos de los detalles de los nuevos modelos de 2020 que, algunas fuentes, ya avanzan que están muy, muy cerca.

No sabemos si Samsung querrá adelantar su lanzamiento pero lo normal es que hasta febrero, por lo menos, no estén a la venta. De todas formas, eso no impide que ya se conozcan algunos detalles ya que estos nuevos Galaxy Buds 2 podrían llegar con una novedad muy importante: la cancelación de ruido activa.

A imagen y semejanza de los Airpods Pro

No queremos decir que Samsung haya copiado a Apple, sino que estos nuevos Galaxy Buds 2 tendrían, además de esa cancelación activa pasiva que consigue gracias a sus almohadillas especiales y ese diseño que se inserta dentro de la oreja, un tratamiento del sonido constante para quitarnos cualquier ruido que pueda interferir en lo que escuchamos.

Samsung Galaxy Buds de 2019. Samsung

Por lo demás, se espera que estos altavoces lleguen con una gama de colores en negro, blanco, azul y rosa (ahora los hay en negro, blanco, plateados y amarillo) y la duda de si tendrán almacenamiento interno o no, a diferencia de los Galaxy Buds que no contaban con espacio para guardar música y usarlos de manera independiente del teléfono.