Los Nest Hub ya son capaces de detectar personas gracias a los ultrasonidos

Hace algunos días os contamos que los Google Home podrían convertirse en unos eficaces detectores de personas en nuestros hogares, tanto para esos momentos en los que nos marchamos y esperamos que vigilen, como para los que queremos interactuar con el asistente sin que medie una sola orden de voz.

El problema es que los nuevos Nest Hub Max sí llevan cámara para estas tareas pero los originales (que son los que tenemos a la venta en España) no, por lo que no pueden saber si alguien se les acerca o no. Hasta ahora, porque con este update Google permite a esos dispositivos ser capaces de ver gracias a los ultrasonidos.

Google Nest Hub.

Accesibilidad e información, sin comandos de voz

A través de esta tecnología (que mide lo que tarda en rebotar una onda de sonido imperceptible para el oído humano) el asistente puede conocer si hay alguien frente a él y comenzar a funcionar solo. Por ejemplo, dando información de servicio, o adaptando su interface a las necesidades del usuario: por ejemplo, haciendo más grande el tamaño de la letra en pantalla si ve que estamos lejos, o cambiando los controles de pantalla a táctiles cuando detecta que nos acercamos.

Esta actualización se ha liberado y será cuestión de días que se propague a todos los dispositivos, por lo que estad atentos para comprobar que ya lo tenéis operativo en vuestros Nest Hub.