Nuevo Nest Aware: el servicio que convertirá tus Google Home en guardianes de la casa

No sabemos si ha sido producto de la suerte o de una estrategia perfectamente planificada, pero cada vez va tomando forma con más claridad el plan que tiene Google alrededor de todos los dispositivos inteligentes que nos viene ofreciendo desde hace algunos años: altavoces y pantallas inteligentes, cámaras de vigilancia y, ahora, un nuevo servicio que lo articula todo.

Nest Aware es el nombre del servicio que Google ya tenía en el mercado para permitirnos grabar y consultar todo lo que ocurre frente a las Nest Cams que tengamos instaladas por toda la casa. Ahora, los de Mountain View han anunciado la llegada de un nuevo servicio mejorado, con el mismo nombre, pero que nos permitirá incluir todos los dispositivos que tengamos a un precio más que razonable.

Llegará en 2020

Este nuevo Nest Aware que va a lanzar Google el año que viene, en 19 países (entre los que esperemos que esté España), nos permitirá tener acceso a todo el histórico de grabaciones, clips, sonidos y alertas que generen todos nuestros dispositivos. La idea es que funcionen como si se tratara de un completo sistema de seguridad doméstica que podremos vigilar a través del móvil gracias a la app Home.

Feed de Nest Aware en Google Home.

Ya sabéis que esta aplicación lleva transformándose en profundidad en los últimos tiempos y, tras servir casi exclusivamente para configurar los Chromecast que conectamos a la tele, ha ido cobrando importancia hasta reunir a todos los gadgets inteligentes que venden los de Mountain View.

Este nuevo Nest Aware no solo te permitirá guardar los clips con movimientos que detecten las Nest Cams, sino que se servirá del audio que recibe de los Google Home que tenemos en casa para verificar la existencia de incendios, escapes de gas, etc. y transmitirnos alertas en tiempo real. Es más, si no tenemos a mano un teléfono cuando se produzca una emergencia con nosotros dentro de la casa, podremos activar llamadas al 112 solo con la voz y un "OK Google".

Varios planes, precios y servicios

El precio básico de la tarifa plana del nuevo Nest Aware será de unos 5,5€ al mes (55 al año) y nos permitirá almacenar hasta 30 días de historial de eventos en todos los dispositivos que tengamos instalados. Si preferimos la versión Plus, disfrutaremos de 60 días de histórico y 10 de grabación 24/7 por unos 11€ (110 al año).

Eso sí, de momento el servicio de vigilancia de audio a través de los Google Home solo llegará a EE.UU. aunque es de esperar que más pronto que tarde acabe por estar disponible en otros territorios.