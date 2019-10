Zuckerberg anuncia que retrasa Libra hasta que EE UU de su aprobación

El proyecto Libra se enfría una vez más. Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, la empresa que lidera la iniciativa de crear una criptomoneda estable de uso global, ha asegurado durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos que retrasará el lanzamiento de Libra hasta que "esté completamente alineada con las exigencias regulatorias de las atuoridades estadounidenses".

De esta forma, la fecha de creación fijada inicialmente en el primer semestre de 2020 queda difuminada y en manos de los reguladores de la principal economía del mundo. "Antes de que sigamos adelante, hay importantes riesgos que deben ser solucionados, hay cuestiones sobre la estabilidad financiera o la lucha contra el terrorismo", ha reconocido el presidente de Facebook.

No obstante, Zuckerberg también ha advertido de los riesgos de no innovar. "Mientras debatimos estos asuntos, el resto del mundo no está a la espera, China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares en los próximos meses, Libra estará respaldada en su mayor parte por dólares y creo que extenderá el liderazgo estadounidense, así como nuestros valores democráticos", ha aseverado.

En su defensa de Libra, el presidente de Facebook ha sostenido que la criptomoneda puede ayudar a millones de personas en todo el mundo a acceder al sistema financiero y que la idea en la que se basa, es en la de que enviar dinero debería de ser tan fácil y seguro como enviar un mensaje de texto. "Libra será un sistema de pagos global, completamente respaldado por efectivo de reserva y otros activos totalmente líquidos", ha sostenido.

Zuckerberg ha aceptado que Facebook tal vez no sea la compañía más adecuada para impulsar una iniciativa de estas características. "Entiendo que no somos el mensajero ideal, hemos hecho frente a muchos problemas en los últimos años y estoy seguro de que hay gente que desea que fuera cualquiera en lugar de Facebook el que estuviera sacando adelante este proyecto".

Las preguntas de las autoridades han girado precisamente en torno a la fiabilidad de Facebook y a sus métodos para evitar interferencias extranjeras en los procesos internos de Estados Unidos. En su alegato, Zuckerberg ha resaltado los avances técnicos de su compañía para evitar estas redes de influencia y ha explicado cómo funciona el sistema de verificación de contenidos, efectuado por empresas externas contratadas por la red social.

Cuestionado sobre qué tipo de aprobación espera obtener por parte de las autoridades, el presidente de Facebook ha reiterado que no colaborará en el lanzamiento de Libra hasta obtener el visto bueno "de todos los reguladores de Estados Unidos".