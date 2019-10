¿Cómo se combaten los juicios paralelos? Esta es la opinión de los jueces

Formación: Los magistrados son escépticos a la hora de afirmar que los juicios paralelos realmente lleguen a afectar a su decisión final. Consideran que la judicatura cuenta con la preparación y formación suficiente para abstraerse de la opinión pública y juzgar con total imparcialidad y que, por tanto, es una circunstancia a la que deben enfrentarse profesionalmente. “Lo que ha tenido lugar realmente en el proceso es lo único en lo que me puedo basar para tomar decisiones jurisdiccionales”, explica uno de ellos. No obstante, a otros les resulta “incómodo” un revuelo mediático muy fuerte a la hora de dictar sentencia. “Es cierto que los jueces no vivimos en una campana de cristal y, en ocasiones, cuando estos juicios paralelos tienen cierta intensidad, pueden llegar a influir porque en última instancia el juez es un ser humano”, reconoce otro profesional.

Sesgos cognitivos: Según el informe de LLYC, aquellos jueces que niegan una influencia directa de los juicios paralelos sobre sus decisiones finales no son ajenos a los denominados “sesgos cognitivos”. Se trata de un concepto desarrollado por un estudio pionero publicado en la revista Science por los psicólogos israelíes Tversky y Kahneman (1974). Los autores defendieron que, inconscientemente, todo ser humano aplica procesos mentales de simplificación al procesar la información que recibe del exterior, y que permiten reducir las decisiones a “operaciones de juicio más simples”, llevando a “una influencia efectiva de errores cognitivos en el resultado final de los procedimientos judiciales”.

Los abogados: Asimismo, los magistrados no consideran negativo que las partes y sus abogados defiendan su posición de manera pública (siempre y cuando no desvelen información protegida), aunque confiesan que la experiencia les lleva a detectar cuándo hay maniobras procesales para utilizar lo que ocurre en el proceso en el ámbito público y generar el proceso paralelo mediático.