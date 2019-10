Santander apuesta por la gestión de carteras frente a los fondos de inversión

Banco Santander se suma a la apuesta generalizada por la gestión de carteras, en detrimento de la inversión a través de fondos. Con la gestión de carteras el particular paga una comisión explícita al banco porque gestione sus inversiones. En cambio, con los fondos, la comisión se paga dentro del vehículo y muchas veces el particular no es consciente de cuánto dinero está desembolsando.

Santander ha lanzado el programa Mi Cartera Santander, un nuevo servicio que incluye cinco modalidades en función del perfil de riesgo del cliente. El equipo de Global Multi Asset Solutions (GMAS) de Santander AM España, formado por 13 profesionales, son quienes deciden qué fondos de Santander y en qué proporción se invertirá para cada tipo de cliente.

La tendencia hacia la gestión discrecional de carteras ha sido generalizada en la industria española de gestión de activos. Su principal impulso ha sido la directiva europea Mifid II que buscaba una mayor transparencia y rigor en el cobro de comisiones a la clientela. Una de las entidades pioneras fue CaixaBank Asset Management, líder del sector, que ya cuenta con 21.000 millones en este formato de gestión.

En conjunto ya hay más de 600.000 contratos de gestión discrecional, con un patrimonio agregado de 72.500 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos facilitados por Inverco, la asociación de las gestoras de fondos, correspondientes a junio de 2019.

El importe medio gestionado por cartera de cliente minorista es de 112.000 euros, lo que da una idea de que es un servicio que se está ofreciendo especialmente a clientes de banca privada.

En el caso de Santander, su programa Mi Cartera Santander invertirá únicamente en fondos de la entidad. Se ofrece a clientes que tengan al menos 10.000 euros. El perfil más conservador tiene un tope de inversión en Bolsa del 20%. El objetivo de Mi Cartera Santander Moderada se moverá en una horquilla de entre el 10% y el 40% en renta variable y el resto en renta fija, mientras que el de Mi Cartera Santander Equilibrada tendrá entre un 20% y un 60% de renta variable y resto en deuda. Habrá una cartera dinámica (30% al 80% de Bolsa) y Mi Cartera Santander Agresiva, que puede llegar al 100% de Bolsa.