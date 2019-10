Ibex en directo: volatilidad y leves alzas ante las inciertas conversaciones comerciales

Cecilia Castelló

La CNMV advierte sobre cuatro chiringuitos no autorizados

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cuatro chiringuitos financieros que no están autorizados para operar en el mercado español.

Según una nota del supervisor de los mercados, se trata de las sociedades SpainOption Honey New Deal Global Trading Ltd, cuya web es https://spainoption.com y de 2Mercados de Ventura Gropu Ltd, con la web www.2mercados.com.

Asimismo figura como no autorizada Trade Principal Ltd, con la web htps://tradeprincipal.com, y Doña María del Mar Calvo Molina, que presta servicios de inversión sin estar inscrita en el registro correspondiente de la Comisión.