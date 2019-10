La Audiencia evita a Cellnex el pago de 13,75 millones en un litigio con la CNMC

Inicio. El último auto es un paso más de un largo litigio que empezó en 2009 tras una denuncia de SES Astra. A partir de entonces, distintas resoluciones y sentencias de la CNC, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que devolvió el caso a la CNMC, indicando que revisara la multa.

Nuevos pasos. La CNMC volvió a confirmar la misma multa en su resolución de marzo, lo que provocó que Cellnex recurriese de nuevo ante la Audiencia Nacional. Este último auto no prejuzga nada y no se inclina hacia ninguna de las partes. En cualquier caso, según fuentes del sector, no sería descartable que tras la sentencia final de la Audiencia Nacional, haya un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.