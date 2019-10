Huawei se lanza a por los desarrolladores españoles tras el veto de EE UU

Huawei ha aprovechado la celebración del South Summit en Madrid, un importante evento vinculado al mundo de las startups, para captar empresas que desarrollen aplicaciones para su ecosistema tecnológico e impulsar así las ventas de sus futuros móviles, que tras el veto de EE UU no podrán llevar las aplicaciones de Google precargadas. La compañía china no escatimó esfuerzos y trajo al vicepresidente de Huawei Mobile Services en Europa, Jaime Gonzalo, para trasladar a esta comunidad cómo es la plataforma tecnológica que están construyendo y cómo pueden ayudarles a sacar provecho de ella.

Gonzalo recordó que Huawei va a invertir 1.500 millones de dólares los próximos cinco años en su programa de desarrolladores, y dijo que el 80% de ese dinero va destinado a Europa. No especificó cuánto para España, pero sí indicó que las ayudas dependerán de las necesidades que tenga cada desarrollador. Incluso aseguró que Huawei está dispuesta "a renunciar a parte de sus ingresos” por la monetización de las aplicaciones que se suban a su App Gallery (su tienda de apps) para "beneficiar durante un tiempo al desarrollador". “Lo que queremos es que los desarrolladores triunfen, porque es una forma de fidelizar al usuario y de ganar todos”.

El directivo también reveló que a partir de noviembre Huawei va a abrir seis laboratorios, llamados DigiX labs, para ayudar a los desarrolladores en su trabajo tanto de desarrollo como de testing. “Los dos primeros centros en Europa van a estar en Dublín y en Dusseldorf, pero todos van a ser accesibles remotamente”, continuó Gonzalo, quien también avanzó que habrá ayudas para este colectivo en marketing. “El nivel de promoción que se les dará dependerá del valor que aporten al usuario con sus aplicaciones”.

El ejecutivo defendió ante los periodistas que Huawei Mobile Services está acelerando su propio ecosistema, con diferentes servicios premium como Huawei Video y la App Gallery, porque quieren “conceder libertad a los usuarios para que instalen las aplicaciones que quieran, como ya ocurre en los entornos PC" Según Gonzalo, a los usuarios les gustan las opciones, y forzarles a tener solo una no es bueno, por eso creamos nuestro equipo hace tres años”.

Sin embargo, las palabras del directivo desvelaban cierta urgencia derivada del veto de EE UU al asegurar que “ahora, en vez de esperar a que los desarrolladores nos contacten, como hasta ahora, estamos organizando workshops y traemos a gente como yo desde Finlandia para entender cómo podemos ayudarles”.

Gonzalo reconoció que hasta este momento no había hecho falta hacer este tipo de eventos y acciones porque "nos estábamos dedicando a completar un ecosistema que ya estaba", el de Google.”Pero ahora hemos descubierto que Huawei es una marca desconocida para muchos sectores de desarrolladores más pequeños y queremos contarles lo que estamos construyendo, explicarles que la App Gallery y nuestro asistente digital pueden ser una alternativa para darse a conocer, porque igual no tienen presupuesto para estar en la Play Store. Además, somos la vía para llegar a uno de cada tres móviles que se venden en el mundo. De otra forma, no podrán llegar a todos estos usuarios”.

El directivo dijo que en la actualidad tienen un millón de desarrolladores registrados, un 102% más que en 2018. “Además, con la situación actual, el número está cambiando día a día”. También informó de que de aquí a final de año tendrán listos diferentes modelos de monetización de las apps, entre ellos micropagos, suscripciones, descargas premium y opciones de financiación por anuncios. La compañía presumió de tener 570 millones de usuarios de sus servicios, más de 100 millones fuera de China. En Europa, 60 millones. "Son personas que buscan contenidos más allá de Google Play". Según los responsables de Huawei, solo entre España e Italia suman 3,6 millones de usuarios de Huawei Vídeo, los dos únicos países donde han lanzado el servicio, además de en China.

“El pánico inicial ha pasado”

El vicepresidente de Huawei Services Europa aseguró también en un encuentro con periodistas que “el pánico inicial entre los usuarios [tras el veto de EE UU] ya ha pasado” y dijo que prevén cerrar el año con 250 millones de teléfonos vendidos, frente a los 206 millones de 2018.

Igualmente, ante las críticas de seguridad de EE UU, recordó que los servidores de Huawei para Europa están en Alemania (país con leyes muy estrictas de privacidad) y no en China, "y no hay ningún tipo de transmisión de datos desde Alemania a ningún sitio".

El ejecutivo insistió en que los nuevos smartphones Mate 30, ya lanzados en China y Malasia, no llegarán a Europa hasta que no tengan lista una solución que permita una descarga fácil y directa de apps como WhatsApp al margen de Google Play. "Por esta razón, aún no se ha comunicado la fecha de lanzamiento, que está siendo revisada", señaló. Desde la compañía aseguran, no obstante, que puede ser cuestión de semanas.