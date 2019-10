Buenas noticias si tienes un Amazon Fire TV: ya puedes utilizar YouTube TV

Uno de los mejores servicios de vídeo en streaming que existen en la actualidad, junto con otros como por ejemplo Netflix o HBO, es YouTube TV. Por eso era algo sorprendente que no se pudiera utilizar hasta la fecha en los reproductores Fire TV de Amazon. Algo que acaba de acabar y, esto, son buenas noticias.

La razón para que esto fuera así es que, hasta no hace mucho, las relaciones entre Amazon y Google no eran precisamente las mejores en lo que tiene que ver con los contenidos multimedia (un ejemplo es que hasta no hace mucho Prime Video no tenía soporte para Chromecast, algo que por suerte ya es historia). Por lo tanto, poco a poco se está normalizando la situación y un ejemplo es la llegada a los reproductores de la firma de Jeff Bezos del servicio que ofrecen los de Mountain View para ver contenidos desde la nube.

Qué ofrece el servicio YouTube TV

Sólo existe una cuota de pago, por lo que en esto no se parece en nada a lo que ofrecen otras plataformas como puede ser Netflix (Amazon Prime Video, curiosamente, sí). En el interior de esta plataforma se ofrecen hasta 70 canales diferentes, la posibilidad de competir la cuenta con otras cinco personas y, además, almacenamiento ilimitado en la nube. Es decir, que no es exactamente igual a lo que entendemos de uno servicios VOD en la actualidad…. Y es una pena que no esté disponible en todas las regiones por el momento.

Lo cierto es que por lo indicado y por la gran experiencia de uso que ofrece la plataforma de Google, no es una mala idea dar una oportunidad a esta en el caso de estar disponible donde vives. Seguro que te sorprendes gratamente.

Cosas importantes a conocer de los Fire TV y la nueva compatibilidad

Lo primero que se debe tener muy claro es que las primeras generaciones de los reproductores Fire TV (incluidos el denominado Stick) no conseguirán la compatibilidad de la que hablamos. Por lo tanto, si tienes uno de ellos debes saber que no podrás disfrutar de YouTube TV y, por lo tanto, sólo podrás conseguir esto comprando los accesorios más actuales.

Por si tienes algún tipo de duda respecto a los modelos que ofrece actualmente Amazon y que sí son compatibles, a continuación dejamos un listado que te resolverá´ cualquiera que tengas.