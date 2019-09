Sánchez "no dormiría tranquilo" con ministros de Podemos en su Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, admitió este jueves que "no dormiría tranquilo" si hubiese aceptado la coalición de Unidas Podemos y hubiera incluido a ministros "sin experiencia de gestión pública" en su gabinete, y que hoy tendría la "primera crisis" de gobierno por las últimas declaraciones de En Comú sobre Cataluña y los políticos encarcelados.

En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, Sánchez sostuvo que si hubiera aceptado la coalición de gobierno que proponía el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, eso le llevaría "a no dormir tranquilo por la noche, como al 95% de los españoles".

En su crítica a Podemos arremetió también contra la propuesta que en julio hizo Iglesias porque ello le llevaría a "dos gobiernos en uno" y, de haberlo aceptado, hoy estaría en la primera crisis", por las declaraciones de Ada Colau, la líder de En Comú, sobre lo que "ellos llaman presos políticos".

"Yo hoy podría ser presidente del Gobierno si hubiera aceptado las imposiciones de Iglesias", que pasaban por que el Ministerio de Hacienda y la gestión de las pensiones estuviese en manos de dirigentes "sin experiencia", reiteró varias veces.

No obstante, señaló que diría un "no es no" pero si se ha demostrado algo es que el planteamiento de coalición con Unidas Podemos es "inviable", pero ello no significa que "no podamos entendernos" en políticas sociales.

"Si yo tengo un socio preferente", admitió, es evidente que es "Unidas Podemos". Sánchez contenstó así cuando se le preguntó si tuviera que elegir entre la formación de Iglesias o la de Ciudadanos que lidera Albert Rivera.