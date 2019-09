MásMóvil adelgaza sus estructuras con la eliminación de filiales

MásMóvil parece haber puesto en marcha un movimiento destinado a reducir su actual estructura societaria. Así, la operadora que dirige Meinrad Spenger ha aprobado la eliminación de dos de sus filiales, MásMóvil Investments y Neutra Networks Services.

Ambas compañías dependían hasta ahora de la división MásMóvil Broadband, a su vez participada 100% por la propia compañía matriz, creada para impulsar la banda ancha, y que absorberá el patrimonio de estas sociedades.

En esta línea, MásMóvil Investments fue constituida por la compañía a finales de 2015 con el objetivo de impulsar las coinversiones con otras empresas en los despliegues de las redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

A su vez, Neutra Network Services fue adquirida en 2018 por MásMóvil a Iberfibra Gestión de Redes de Banda Ancha, perteneciente al grupo Gala Capital. La compañía se dedicaba al servicio de explotación de redes públicas fijas de acceso radio en las bandas de 3,4 a 3,6 Ghz y de 2,6 Ghz de ámbito nacional.

Gestión

Con estos nuevos movimientos, MásMóvil busca adelgazar su volumen de filiales para reducir costes y facilitar la gestión al simplificar la estructura. En la actualidad, el grupo MásMóvil está formado por más de una docena de sociedades, según indica la compañía en su informe financiero del primer semestre del año, que se ha ido ampliando en la medida en la que la operadora llevaba a cabo nuevas adquisiciones o ha entrado en nuevos negocios.

Por ejemplo, durante el primer semestre de este año, MásMóvil creó la sociedad Senior Telecomunicaciones y Servicios Avanzados, dedicada a la comercialización de servicios de telemedicina, y constituyó junto con Euskaltel y Global Dominion la sociedad Medbuying Technologies Group, dedicada a la compra de dispositivos móviles y otros equipos de telecos, de la que posee el 45% del capital.

A su vez, MásMóvil constituyó hace pocos días su filial conjunta con Cetelem para el negocio bancario, bautizada como Xfera Consumer Finance Establecimiento Financiero de Crédito.

En cualquier caso, no es el primer movimiento de supresión de sociedades que realiza MásMóvil en los últimos tiempos. En 2018, la operadora procedió a la liquidación y extinción de la filial británica MásMóvil UK Ltd (anteriormente Quantum Ltd UK), dependiente de la sociedad del grupo Xtra Telecom.