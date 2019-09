Xiaomi presenta dos nuevos altavoces inteligentes XiaoAi para controlar toda la casa

Xiaomi ha presentado dos nuevos dispositivos que podríamos ubicarlos dentro de esa gama de altavoces inteligentes que nos permiten escuchar música pero, también, realizar otras actividades que tienen que ver con manejar aparatos que tienen la capacidad de conectarse a internet y de ofrecer algún tipo de dato o medición.

Y es que los nuevos XiaoAI vienen a mejorar un poco más la gama ya existente con estos dos modelos. Uno que podríamos llamar estándar y otro Pro, que tienen un rendimiento muy parecido. Eso sí, como siempre, lo que más nos va a gustar es su precio aunque luego la cosa cambia y desde que sale de origen (es decir, en China) hasta lo que pagamos nosotros, pasa por "muchas manos".

Controlan hasta 5.000 productos

Pues sí. Os podrá parecer una cifra desorbitada, pero es el número que la propia Xiaomi ha desvelado que son capaces de manejar estos nuevos altavoces inteligentes. En realidad se refiere a que son 5.000 los productos con los que es capaz de trabajar y que cuentan con ciertas capacidades smart.

Nuevos altavoces inteligentes de Xiaomi. Xiaomi

¿Un ejemplo? Pues el medidor de temperatura Bluetooth Mijia, por lo que podremos pedirle a estos XiaoAI que nos digan cuántos grados tenemos en la casa, o qué humedad relativa del aire hay, etc. Y no es el único, toda la gama de los chinos funciona sin problemas y podremos controlarlos fácilmente para encender o apagar las luces de una habitación, manejar lo que que queremos ver en las Mi Box, etc.

Es decir, que estos altavoces XiaoAI harán las veces de lo que en el ecosistema de Google es la gama Home, donde manejamos muchos dispositivos del internet de las cosas (loT) a través de una aplicación que, en este caso, es la oficial de los chinos.

Dos colores y dos precios

Estos altavoces inteligentes tienen un diseño muy atractivo y ofrecen un sonido 360º lo que nos permite ubicarlo en cualquier lugar de la casa que obtendremos una reproducción realmente buena. Es más, vienen con una certificación DTS de sonido y lo podremos comprar en blanco o negro.

Como os decíamos antes, hay dos modelos, el XiaoAI normal y el Pro: la diferencia es que el segundo podremos manejarlo con un mando a distancia IR y el primero no. Lo que puede estar muy bien cuando no queremos hablar demasiado. Y llegamos al precio. Apuntad: 35 euros el modelo normal (269 yuanes) y 38 (299) el Pro. Estarán disponibles a partir del 20 de septiembre.