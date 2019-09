Llegan los auriculares Xiaomi Mi True Wireless Earbuds a España: disponibilidad y precio

Si estás buscando unos auriculares independientes y los Apple AirPods no encajan contigo, por diseño y precio, se acaba de conocer la disponibilidad de un modelo que posiblemente sea una buena opción para ti: los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Mostramos lo datos más importantes que se debe conocer de este accesorio.

Este modelo es un conjunto inalámbrico que utilizan conectividad Bluetooth 5.0, lo que asegura una estabilidad muy elevada en la sincronización. Con diseño atractivo con elemento que encajan bien en la oreja y que permiten una manipulación táctil sencilla para controlar las reproducciones, los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds llegan con una funda a la que no le falta una batería interna para estar seguro que no se tiene problemas de autovía al irse de viaje (si se suma lo que ofrecen cada una de los elementos ya la caja, se alcanza las 12 horas de reproducción, lo que no está nada mal).

Compatibles con los sistemas operativo iOS y Android, lo que hace que se puedan utilizar con prácticamente el 100% de los smartphones que hay en el mercado (así como tablets y ordenadores), los auriculares de Xiaomi de los que hablamos también ofrecen una calidad de sonido destacable. Esto, entre otras cosas, se consigue debido a que los drivers dinámicos enterados son de 7,2 por lo que las transmisiones ofrecen una alta calidad -algo que también ocurre con las reproducciones-.

Xiaomi

Algunas opciones más que ofrecen los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds

Una de las que no se deben olvidar es que este modelo ofrece protección frente a salpicaduras, por lo que el sudor o la lluvia al hacer deporte o es un problema, lo que siempre es de agradecer. Aparte, no les falta micrófono apr ser utilizados de manos libres y estos auriculares dan acceso a los diferentes asistentes de voz, como el de Google o Alexa, de forma muy sencilla con un único toque.

Otros dos detalles importantes es que la carga de los auriculares se realiza mediante el uso de un puerto USB tipo C y, además, el sonido alcanza calidad HD, ya que los Xiaomi Mi True Wireless Earbuds son compatibles con el códec AAC, esto es un detalle de lo más interesante.

Xiaomi

Disponibilidad y precio de Xiaomi Mi True Wireless Earbuds en España

La fecha en la que se pueden comprar estos auriculares en España es el próximo 18 de septiembre y, como suele ser habitual en los productos de la compañía asiática, el precio es una de sus grandes atractivos, ya que cuesta sólo 39,99 euros. Sin duda, una buena opción que se debe tener presente siempre.