Telefónica calcula un coste de 1.600 millones en su plan de bajas

El consejo de Telefónica ha dado esta mañana luz verde al plan de bajas incentivadas para 2019 y que podría afectar a más de 4.000 personas, tal y como publicó ayer CincoDías. Para afrontar este proceso la compañía realiza una dotación de 1.600 millones y calcula un ahorro de 220 millones a partir de 2021. También prevé un afecto positivo en generación de caja desde el primer año.

Según fuentes sindicales, a este nuevo PSI (Plan de Suspensión Individual) podrían acogerse exclusivamente la plantilla nacida en 1966 (cerca de 2.200 personas) o en años anteriores (unos 2.000 empleados más). Así se posibilitaría la adscripción de aquellas personas que en su momento declinaron participar en los anteriores ERE o PSI.

Dicho posicionamiento se hará efectivo en la reunión de la mesa de negociación del II Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) que tendrá lugar mañana día 11 de septiembre. Estas fuentes indican que, con esta medida, la dirección pretende un ahorro de la masa salarial futura con el que paliar la difícil situación económica que atraviesa el grupo Telefónica en España y con el que trata de recuperar la confianza de los inversores y accionistas.

Los sindicatos mayoritarios de Telefónica, UGT y CC OO, van a exigir que el nuevo plan de bajas voluntarias en España tenga las mismas condiciones que las establecidas en el anterior programa, como condición para firmar. Entre otras requisitos, advierten de que se deben mantener los principios de voluntariedad, universalidad y no discriminación establecidos en planes anteriores.

De igual forma, plantean que se mantenga la garantía de no aplicación con carácter forzoso de los artículos 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores; la no segregación o externalización de actividades que afecten al empleo con carácter forzoso; la no deslocalización de actividades y recuperación de actividades de mayor valor para asegurar la viabilidad de todas las provincias; así como el establecimiento de incrementos salariales que representen una mejora de poder adquisitivo de la plantilla. En este último punto, la compañía ha ofrecido un aumenta salarial del 1,2% anual por cada año que se mantenga vigente el nuevo convenio.

Este plan laboral, que la compañía va a trasladar a los sindicatos mayoritarios en el marco de la negociación del convenio de empresa, incluye un plan de formación de la plantilla para afrontar las nuevas necesidades de la compañía (digitalización, robotización y automatización de procesos).

Además, el consejo —cuya convocatoria adelantó dos semanas el consejero delegado, José María Álvarez-Pallete— ha analizado fórmulas para mejorar la cotización de la compañía. Ha decidido acelerar "los planes de monetización de sus torres" y aumentar sus sinergias. En concreto, analiza desprenderse de una parte de sus torres en los próximos 12 meses, entre las que baraja su incorporación a Telxius.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Telefónica explica que opera una cartera 130.000 torres de telefonía en todo el mundo de las que 68.000 son en propiedad. La operadora explica que Telxius, su filial de infraestructuras, es propietaria de aproximadamente 18.000 emplazamientos y los aproximadamente 50.000 restantes son propiedad de otras filiales del Grupo Telefónica. Más del 60% de estos emplazamientos están ubicados en los cuatro principales mercados donde opera la compañía, España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

"En términos comparables de mercado, esta cartera de aproximadamente 50.000 sites podría generar unos 830 millones de euros en ingresos y unos 360 millones en oibda, pudiendo requerir 25 millones de euros en inversiones de mantenimiento sobre una base pro-forma anual", señala Telefónica. La teleco creó en 2016 Telxius como un operador líder de torres, propietario de 18.000 emplazamientos. Tras una frustrada salida a Bolsa, dio entrada a KKR con el 40% y después, la sociedad de inversión de Amancio Ortega, Pontegadea, adquirió un 10% más.

Además, en el Reino Unido, Telefónica cuenta con alrededor de 7.000 torres a través de su participación del 50% en CTIL, cuyo socio es Vodafone. En Alemania, es propietaria de unos 19.000 emplazamientos. La compañía cita la búsqueda de sinergias con otros operadores locales como otra de las soluciones.

La publicación de estos planes en un hecho relevante remitido a la CNMV ha tenido su correlato directo en la cotización. La compañía se ha dado la vuelta en Bolsa y sube en torno a un 0,2%.