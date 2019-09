Credit Suisse recomienda infraponderar Inditex antes de su presentación de resultados

Credit Suisse ha recomendado a sus inversores infraponderar las acciones de Inditex, cinco días antes de la presentación de los resultados del segundo trimestre del gigante del 'retail' el miércoles 11, tras un primer trimestre "relativamente pobre".

Los analistas del banco suizo valoran las acciones de la compañía en 21 euros, lo que supone dar una previsión de caída de un 26,8% a respecto a su cotización actual (28,7 euros, este viernes en la media sesión).

El banco estima que las ventas de Inditex se sitúen en 6.860 millones de euros, un 7,6% más al cierre del segundo trimestre; un 4,5% más en términos comparables (like for like) y un 7,1% más a tipos de cambio constantes.

No obstante, Credit Suisse mantiene su tesis de una disminución constante en el volumen de ventas de la firma en respuesta a "modestas perspectivas de crecimiento, impulsadas por menos aperturas de tiendas".

"El segundo trimestre debería haber sido fuerte con un buen mayo en el sur de Europa tras la húmeda Pascua, un clima útil para las tendencias de moda hasta junio y julio", argumentan los analistas de la firma suiza.

Asimismo, el banco pronostica un impacto positivo por la normativa contable NIIF 16 y el crecimiento de las ventas impulsado en gran medida por el aumento del salario mínimo del 21% en España.

Inditex registró un beneficio neto de 734 millones de euros durante el primer trimestre de su año fiscal 2019-2020 (desde el 1 de febrero al 30 de abril), un 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Eliminado el impacto de la aplicación de la normativa NIIF 16, el beneficio habrían crecido un 7%.