Rosalía, la primera española en ganar un MTV Music Award

Rosalía y J Balvin se alzaron en la madrugada de este lunes con el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip y mejor coreografía en la categoría Latin por su canción Con Altura. La cantante se convirtió así en la primera artista española en conseguir este galardón al que ya habían sido nominados Alejandro Sanz y Enrique Iglesias.

La categoría de Mejor videoclip Latino enfrentaba a la colaboración de Rosalía, J Balvin y El Guincho, con otros grandes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G o Maluma. La barcelonesa agradeció participar en una ceremonia en la que también subió al escenario para interpretar su nuevo single Yo x Ti, Tu x Mi junto al cantante puertorriqueño Ozuna. "Estoy tan contenta de estar aquí, representando a mi país y mi cultura", manifestó visiblemente emocionada desde una gala celebrada en Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Por su parte, J. Balvin, que contaba con otra nominación en la misma categoría por I Can't Get Enough, en la que el colombiano actúa junto a benny blanco, Tainy y Selena Gómez, afirmó estar "súper orgulloso de ser latino ahora mismo", un mensaje claramente político, y dedicó su discurso para pedir colaboración y luchar contra los incendios que están arrasando el Amazonas.



Rosalía se convirtió en julio en la cantante española más escuchada a nivel mundial en Spotify, con catorce millones de oyentes mensuales, mientras que Con Altura se posicionó en el top 50 global de la la plataforma. El tema más escuchado de la artista acumula más de 230 millones de escuchas en Spotify y 760 millones de reproducciones en Youtube.