Xiaomi pone a la venta una lámpara con soporte magnético por menos de 6 euros

La marca Mijia se está convirtiendo en un auténtico refugio para cachivaches de todo tipo por parte de Xiaomi, que los lleva a crowdfunding para vender millones en apenas unos pocos días. Aunque en el caso de esta Night Light 2, se trata de la segunda generación que aterrizó en el mercado hace dos años.

La domótica y el hogar conectado es uno de los mercados que más están creciendo. Quien más quien menos ya tiene en su casa una cámara inteligente de vigilancia, o unas cuantas lámparas que puede controlar con órdenes de voz gracias a los asistentes personales como Alexa, Google, etc. Así que no vamos a hablar de que estamos hablando del futuro porque no es cierto. Estamos hablando del presente ya.

Lámpara nocturna por apenas 6 euros

La Xiaomi Mijia Night Light 2 no es, precisamente, una lámpara conectada porque no tiene relación alguna con un dispositivo inteligente: no se controla con una app, no podemos encenderla y apagarla a distancia cuando queramos pero cuenta con unas pequeñas opciones smart que la hacen pasar por uno de esos modelos tan modernos.

Xiaomi Mijia Night Light 2. Xiaomi

Se trata de una pequeña lámpara que dispone de dos tipos de brillo, está construida con plástico ABS y que apenas pesa 100 gramos. Pero una de sus grandes virtudes es que podemos llevarla de un lado a otro de la casa según nuestras necesidades ya que no se debe fijar obligatoriamente a la pared o al techo: cuenta con una fijación magnética. De esta forma, podemos ponerla y quitarla de una habitación y llevarla a otra sin problemas.

Además, esta Mijia Night Light 2 tiene la ventaja de que se activa sola al detectar movimiento, por lo que es tremendamente eficiente en el consumo de energía. Así, cuenta con un sensor de 120º que detecta nuestra presencia y un rango de distancia que va de los 5 a 7 metros. Y hablando de energía, esta lámpara no va conectada a la corriente y gasta tres pilas de las llamadas AA.

De momento esta lámpara no está disponible (saldrá el 28 de agosto), aunque podemos reservarla en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi y sus precios, como siempre, son lo de menos: 49 yuanes por una de estas Night Light 2 de Mijia, alrededor de 6 euros, aunque por suerte hay una oferta por la que nos podemos llevar tres por 99 yuanes, es decir, unos 13 euros al cambio.