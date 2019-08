¿Merece la pena comprar ahora mismo un router con Wifi 6?

Cada poco tiempo la industria estornuda y los usuarios nos constipamos porque nos vemos impulsados a ir a las tiendas a adoptar ese nuevo estándar que dicen que es el futuro. Como antes (ahora) el Wifi 5G que todos tenemos en casa. Pues bien, el futuro que viene se llama Wifi 6 (GHz) y ya tenéis algunos routers disponibles en las tiendas para ir a abrazarlo con fuerza.

Sobre todo porque acabamos pensando que estas nuevas tecnologías vienen a solucionar los problemas de velocidad, o de cobertura en los rincones más alejados del enrutador, que padecemos en nuestra casa. Y nada más lejos de la realidad. Así que la pregunta es evidente: ¿merece la pena comprar ahora mismo un router con el estándar 802.11ax?

¿Es necesario un hardware especial?

Wifi 6 es un estándar que, como os decimos, tenéis ya en el mercado a través de routers que cuestan entre 100 y 150 euros y que os prometen velocidades de conexión de hasta 10.000 Mbps. Lo primero que hay que decir es que solo podemos disfrutar de ese Wifi 6 si nuestros dispositivos son compatibles y montan un chip 11ax. Cosa que a día de hoy lo hacen muy, muy poquitos.

Router Wifi.

Partiendo de esa base, ya deberíamos olvidarnos del esta tecnología durante un tiempo, el que tardemos en que nuestros ordenadores, smartphones, tablets, altavoces inteligentes, etc., incorporen ese chip 11x que es necesario para beneficiarnos de sus velocidades mucho más elevadas.

No es un problema solo de calidad, sino de cantidad

Pero hay más. Los estándares Wifi, muchas veces, no se diseñan pensando solo en el ámbito doméstico sino que ponen sus miras en sus aplicaciones públicas como en estadios, empresas, aeropuertos, centros comerciales, etc. Y Wifi 6 es un estándar pensado para rendir y ofrecer velocidades realmente elevadas a partir de 50 dispositivos conectados. Podréis pensar que no tiene sentido pero es así: si instaláis en vuestra casa un router 802.11ax y estáis por debajo de esa cifra, el rendimiento del router no será el máximo para el que ha sido diseñado y, por tanto, no lo exprimiréis al máximo. Y tened en cuenta que el número de dispositivos promedio conectados al Wifi en un hogar no llega a 10.

Ahora mismo no os va a salir a cuenta comprar un router Wifi 6 por el precio al que están por las pocas mejoras que vais a recibir en vuestra casa. Es más, la adopción generalizada de este estándar se calcula que empezará a ser importante a partir de 2023. Hasta ese momento, si tu router Wifi no funciona bien, no mires al futuro sino a la tecnología que tenemos ahora mismo y que de verdad exprimen los gadgets que tenemos en casa conectados.