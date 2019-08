Mediaset califica de “rotundo éxito” el estreno del fútbol en su OTT

Mediaset España ha salido en defensa de Mitele Plus, su servicio televisivo bajo formato OTT, que ha empezado a comercializar el fútbol, tras las críticas vertidas por distintos usuarios sobre problemas durante el fin de semana, coincidiendo con la primera jornada de la liga española. Fuentes oficiales de la compañía señalaron que “nuestra propuesta de abono a los eventos futbolísticos, sin necesidad de establecer otros vínculos con teleoperadores, ha sido un rotundo éxito y seguimos en la constante evolución del servicio, prestando la máxima atención a las incidencias, los comentarios y las sugerencias de nuestros espectadores”.

Estas fuentes indicaron que las incidencias registradas son las clásicas de un servicio de streaming en directo.

A lo largo del fin de semana, distintos usuarios habían criticado con dureza a través de las redes sociales los distintos problemas de conexión o los cortes en las retransmisiones de los partidos de fútbol sufridos tras contratar los servicios de Mitele Plus.

En cualquier caso, los posibles problemas en torno a este nuevo servicio televisivo no tuvieron impacto en las Bolsas. Las acciones de Mediaset España, en la actualidad en proceso de fusión con su matriz italiana, se revalorizaron ayer un 2,2%, hasta 5,65 euros, situándose entre los mejoresa valores del Ibex 35 en la sesión.

Mediaset España ha buscado sacudir el negocio del fútbol televisado con su oferta OTT. Así, Mitele Plus ha empezado a ofrecer a los clientes la opción de contratación de los paquetes de fútbol Mitele Plus La Liga, por 19,99 euros al mes; Mitele Plus Liga de Campeones, por 16,99 euros mensuales; y Mitele Plus Fútbol Total, por 35 euros al mes, con la promoción de 30 euros mensuales los tres primeros meses si se contrata antes del 30 de septiembre, con la suscripción a Mitele Plus Básico incluida.

En este caso, la compañía señaló que no se ha establecido ningún compromiso de permanencia, y el usuario tiene la opción de inicio de sesión hasta en cinco dispositivos a la vez, con la posibilidad de reproducir hasta dos de ellos de forma simultánea, uno en HD y otro en SD.