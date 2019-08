¿Tienes un Amazon Kindle? Opciones para enviar eBooks de forma sencilla

Si eres de los que tienes un Kindle de Amazon, seguro que disfrutas de muchas de las virtudes que ofrece, como por ejemplo la amplia batería que ofrece o el poder leer cuando hay poca luz ahora que prácticamente todos los modelos que hay en el mercado incluyen luz en la pantalla.

Pero es posible que no tengas nada claro cómo conseguir enviar eBooks al interior del dispositivo del que hablamos desde un ordenador e, incluso, el teléfono móvil. Lo cierto es que resulta completamente posible, y debido a que no es nada complicado conseguirlo se consigue dar un paso más en la usabilidad de los Kindle. Y, por suerte, es posible conseguir esto mediante el uso de opciones que ofrece la propia Amazon, ya sean en forma de aplicación o funcionalidad, por lo que estarás seguro de que todo funciona de forma correcta y que no le ocurrirá nada a tu libro electrónico.

Send to Kindle, la opción que no debe faltarte nunca

Esta es una aplicación que ofrece la firma dirigida por Jeff Bezos y tiene cliente tanto para ordenadores, tanto en un software que se integra en el propio sistema operativo y que se puede dar uso en los menús contextuales que aparecen al pulsar en un archivo, como en el navegador (lo que posibilita el mandar incluso una web al Kindle). Se puede descargar sin coste alguno en este enlace.

En la versión arpa dispositivos móviles, sólo disponible para el sistema operativo Android, lo que se consigue es que en el menú para compartir archivos aparezca una opción que permite mandar un documento compatible con dispositivo Kindle de forma directa utilizando el desarrollo como pasarela. La configuración es sencilla y lo único que se debe hacer es darse de alta con el usuario y contraseña que se tiene en Amazon… sí, así de sencillo es.

Manda los eBooks a tu Kindle por correo

Esta es otras de las posibilidades que existen a la hora de mandar un libro a los dispositivos de los que hablamos. Aquí el proceso consta de dar de alta una cuenta de correo personal que podrá enviar documentos al Kindle en cuestión y, luego, confirmar la que tiene el libro electrónico que acaba en kindle.com. Todo esto lo haces accediendo a tu cuenta de Amazon y, luego, accediendo a Mi Cuenta/Gestionar mi Kindle. A continuación, debes dar uso del apartado llamado Documentos personales.

Amazon

Confirma que tienes la cuenta de Amazon bien puesta en el Kindle, y si es así simplemente con enviar un correo con un eBook adjunto y que sea de un formato compatible con el libro electrónico, este se guardará en el dispositivo para que lo uses en el momento que lo decidas. Un truco: si en el asunto del mensaje pones Convertir, se puede realizar el proceso de forma automática.