Chrome se actualiza para que ninguna web sepa que navegas en modo incógnito

Hace pocos días os contamos que Google Chrome, desde que incluyó el modo incógnito de navegación, tenia un problema a la hora de blindar al usuario de lo que las webs podían saber de nosotros. El fallo, por resumirlo mucho, permitía conocer a un sitio web que estábamos navegando en modo incógnito aunque no supieran que somos nosotros.

Modo incógnito de Chrome 76.

Google ya avisó de que estaba trabajando en ello y que en la versión 76 se arreglaría. Pues bien, ya tenéis disponible la actualización de Chrome y, mientras nadie demuestre lo contrario, los sitios web ya no podrán saber que estamos navegando en ese modo incógnito. Recordad que el error estaba provocado por un problema en la API del sistema de archivos del navegador.

El interés de muchas webs de bloquear a los usuarios que navegan en modo incógnito viene por la posibilidad que tenían de saltarse, en este modo, los llamados muros de pago de algunos medios. Obviamente Chrome 76 no les va a ayudar mucho porque ya no podrán saber si navegamos en modo incógnito o no.

Flash, otro de los protagonistas

Íbamos a hacer un chiste fácil con el héroe de la DC, pero lo dejaremos para otro día. Chrome 76 también pone las cosas más difíciles para ejecutar contenido con esa vieja tecnología cuelgaordenadores y en caso de que queramos que se siga ejecutándolo, podremos hacerlo desactivando la opción Impedir que los sitios web ejecuten Flash.