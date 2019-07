Casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en la construcción

Si tu actividad empresarial o profesional está relacionada con la construcción, debes tener en cuenta algunas cuestiones en cuanto a contabilidad y emisión de facturas. La duda más relevante en este punto suele ser: ¿cuándo se puede aplicar el 10% de IVA en la factura? Todo depende del trabajo que se vaya a realizar.

Supuestos aplicables

Se podrá aplicar este impuesto reducido en la construcción de nuevas viviendas y en la rehabilitación de hogares, con dos requisitos:

Qué más del 50% del coste del proyecto de la renovación deberá estar destinado a obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y que el importe total de las obras se situe por encima del 25% del precio de compra del inmueble. También si supera el valor de mercado de la edificación antes de la rehabilitación.

Desde www.interasesoria.net recomiendan contar con dictámenes de arquitectos técnicos, calificación del proyecto por parte de colegios profesionales o cualquier documento que acredite que el proyecto se corresponde con una rehabilitación de vivienda.

Más supuestos

También se podrá aplicar el IVA reducido cuando se trate de obras relacionadas con la fontanería, albañilería o trabajos de carpinteros. Deben ir dirigidas a mejorar instalaciones relacionadas con el tránsito de agua, la climatización o instalaciones eléctricas.

En el caso de las obras de renovación y reparación de viviendas para su uso particular, los requisitos son que el destinatario sea una persona física que no actúe como empresario ni profesional, y que utilice la vivienda para el fin anteriormente descrito. Es decir, no vale si la vivienda se encuentra alquilada, porque es requisito imprescindible que la vivienda se utilice para uso particular.

Además, la vivienda tendrá que tener al menos dos años de antigüedad, y las personas que realicen las obras no deberán aportar más del 40% de la base imponible de la factura.

Obras análogas

Por otro lado, existen obras análogas a las de rehabilitación. Según explican desde www.asesorlex.com, se trata de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, las de adecuación de la cimentación, las de amplificación de la superficie construida, las de construcción de fachadas y patios interiores y las obras de instalación de elementos elevadores.