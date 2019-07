Limita lo que pueden ver tus hijos en Amazon Prime Video

En la plataforma de vídeo en streaming Amazon Prime Video se incluye una buena cantidad de contenidos que son perfectos para los más pequeños de la casa, pero otros no lo son tanto. Si deseas que los niños sólo vean los que son adecuados para ellos, existe un control parental integrado que te ayuda a conseguirlo.

Gracias a que en todos y cada uno de los contenidos de la base de datos que hay en la plataforma de Amazon se incluye la edad recomendada para que sean vistos, es posible establecer de una forma bastante fiable que no se tiene acceso a violencia extrema si así se desea (sin que falta un PIN para poder saltarse esta restricción, si es un adulto el que está viendo una películas o serie). Y, por suerte, esto se logra simplemente con dar uso a una herramienta que proporciona la compañía liderada por Jeff Bezo, por lo que no hay que instalar software adicional.

Por cierto, para dar uso al control parental que se incluye en Amazon Prime Video lo que se tiene que hacer primero es entrar a la plataforma en el navegador web, que es donde se accede de una forma mucho más sencilla a todos los apartados de configuración (como ocurre con Netflix o HBO). Te pedirá el usuario y contraseña para que sea completamente fiable el proceso que se tiene que realizar. Ahora tienes que pulsa en la parte superior derecha en el icono que muestra una persona dibujada y selecciona en el menú que parece Cuenta y configuración.

Activa el control parental y protege a tus hijos de los contenidos violentos

Pasos para activar y configurar el control parental en Amazon Prime Video

Ahora en la cita superior, donde hay diferentes opciones, debes buscar una que se denomina Control parental (no hay pérdida). Pulsa en ella y accedes a toda las opciones que son parte del servicio VOD Amazon Prime Video. En la zona superior es donde se configura el PIN con el que poder saltarse las restricciones impuestas, este dato es importante conocerlo siempre (y que no lo tengan disponible los niños).

En el apartado Restricciones de acceso, verás que hay una línea de edad en la que tiene que establecer hasta dónde se pueden ver películas y series. Esta van desde que se necesite ser mayor de 18 hasta que todo en contenido esté disponible. Tú decides y, siempre, ten en cuenta los años que tienen todos los pequeños que tienen acceso a Amazon Prime Video. Justo debajo hay un apartado en el que se permite seleccionar los dispositivos que se ven afectados en la cuenta que tiene en la tienda online. Así, por ejemplo, es posible que esto sea efectivo en un Fire TV Stick que hay en la habitación de los niños pero no en el tablet que tiene un adulto. Haz las modificaciones necesarias.

Al hacer to, habrás finalizado y, desde ese momento, será todo efectivo en Amazon Prime Video. Por cierto, todo es completamente reversible si así lo decides.