Google Translate se actualiza, ahora traduce más idiomas en tiempo real

Si viajas mucho seguro que una de las aplicaciones que no falta en tu smartphone es Google Translate. Este desarrollo ha mejora mucho en su cantidad de opciones y, también, en el nómade idiomas que soporta. Y, además, no deja de recibir actualizaciones, como por ejemplo una nueva que permite optimizar las traducciones en tiempo real.

El gran avance que llega en la nueva actualización, que es la 5.29, tiene que ver con el soporte de nuevos idiomas para realizar traducciones automáticas con sólo dar uso a la cámara integrada en los smartphones en los que se tiene instalada la aplicación. Así, por ejemplo, llegan opciones como el tailandés, el hindi o el árabe. Son un total de 60 los nuevos, que hacen que en conjunto se tenga soporte para ochenta y ocho. Es decir, que la compatibilidad de Google Translate es excelente.

Qué mejoras incluye la nueva versión de Google Translate

El caso, es que gracias las nuevas funciones incluidas, lo que se consigue es que simplemente con abrir la aplicación y seleccionar la cámara del terminal, al enfocar al texto que está en un idioma que no se entiende de forma automática y sin tener que hacer nada se ve el texto traducido, Y, esto, además, sin tener conexión a Internet ya que si se tiene el diccionario descargado todo se hace sin tener que acceder a la nube para conseguir datos. Una excelente herramienta, no hay duda. Por cierto, esta opción utiliza Neural Machine, una tecnología de la compañía de Mountain View que reduce de forma significativa los errores en las traducciones gracias al aprendizaje.

La verdad es que esta nueva opción se llevaba bastante tiempo hablando respecto a su llegada, lo cierto es que los beneficios son muchos al salir de viaje, ya que conocer lo que pone en una carta de un restaurante o simplote en los carteles de los aeropuertos será mucho más rápido y sencillo. Además, no hay que olvidar que Google Translate se integra de forma excelente en el sistema operativo, por lo que el uso es casi inocuo para el usuario.

Actualización de Google Translate

Según se ha comunicado por parte de la compañía creadora de Android, la funcionalidad necesita de la versión de Google Translate 5.29 o superior. En estos momentos sólo funciona la nueva herramienta con los idiomas añadidos en EEUU, pero la semana que viene se activará en toda Europa (España incluida). Si no consigues descargarte lo necesario, puedes conseguir el APK de instalación manual en este enlace con total confianza.