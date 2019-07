Soluciones para escuchar música en grupo mientras viajas este verano

No queremos hacer un alegato en favor de que compartamos la música, incluyendo su coste (cosa que no gusta nada a las empresas que comercializan tarifas planas de lo que sea). Para nada. Lo que pasa es que el verano es tiempo de viajes, de coger autobuses, aviones, trenes, incluso el coche de Mamá y qué mejor forma de hacerlo que escuchando los amigos o los hermanos esos temas musicales que nos encantan. O las series: ¿por qué no aprovechar el desplazamiento con el tablet para vernos unos cuantos capítulos antes de llegar al destino?

En los últimos años han proliferado este tipo de duplicadores (hay quien los llama divisores) que permiten conectar a un dispositivo dos o más cascos. Son piezas de plástico que se enchufan al minijack de 3,5mm., esos conectores que los terminales de Apple desterraron de sus teléfonos allá por el año 2016, con el lanzamiento del iPhone 7.

Solución muy económica

Estos divisores nos permiten escuchar a la vez cualquier cosa que reproduzcamos en nuestro terminal, y es perfecto para esas escapadas con amigos que suelen compartir muchas cosas. Entre ellas los grupos, cantantes y bandas que tienen bien guardados en las playlist de Spotify, Apple Music, etc.

Divisor musical para cinco amigos.

En el caso del modelo que tenéis justo encima, y que permite escuchar la misma fuente de sonido a cinco personas, se vende por 5,99 euros en tiendas online y es perfecto para viajes en tren donde pueden sentarse cuatro alrededor de una mesa, o en las esperas de los aeropuertos.

Si no queréis compartir la música con tantos amigos, siempre es posible reducir nuestras pretensiones con duplicadores para solo dos cascos a la vez. Aunque como el modelo que tenéis justo encima se vende de dos en dos, si los anidamos conseguimos tres salidas. Su precio en tiendas online es de 7,99 euros.

Luego existen modelos que son menos llamativos y que no tienen ni la misma gracia ni tanta funcionalidad y que bajan su precio hasta los 1,75 euros. Una ganga con la que, conociendo como conocemos a nuestros hijos, no se conformarán porque es "una simple pieza negra de plástico y ya está". Seguro que quieren algo más personal, colorido y alegre. Y estos dos modelos que os hemos traído, cumplen esas condiciones a la perfección.