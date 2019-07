Peligro inminente: Android Q permitirá a las apps capturar el sonido de otras apps

Cuando llega una nueva funcionalidad a un sistema operativo siempre hay que echarse a temblar, y esta que os traemos hoy es de las que podríamos llamar como de "alto riesgo". Solo hay que imaginar lo que podrían hacer con la nueva API para ver que puede ser un peligro potencial (otro más) para nuestra privacidad.

Resumiendo mucho, básicamente Android Q (la próxima versión del OS móvil de Google) va a permitir que las aplicaciones de nuestro móvil puedan escucharse entre sí. Es decir, que podrían cotillear cuál es la actividad que tenemos con cada una para recoger datos de uso, etc. Imaginad que una app que se dirige a un público muy concreto quiere saber por qué la competencia triunfa y ellos no. Con escuchar y ver cómo se utiliza la de la competencia les bastará para tener una pista (obviamente esto no te lo dirán, o dirán que no lo van a hacer... pero lo harán).

Facilitar la accesibilidad

Como veis, nos hemos ido rápidamente a pensar en un uso inadecuado, pero es que los antecedentes no invitan a pensar en otra cosa. Desde Google hablan de una mayor interacción entre aplicaciones, lo que permitiría, por ejemplo, que se mejorase la accesibilidad de algunos servicios. Imaginad que estáis viendo una serie o un vídeo de YouTube en un idioma que no es el vuestro, y otra app fuera capaz de escuchar y traducir. Visto así, sería una gran noticia y permitiría la proliferación de servicios que hoy en día no existen dentro de nuestros móviles.

Android Q y las alertas en la escucha entre aplicaciones.

De todas formas, solo hay que ver los avisos (imagen superior) que nos da esta funcionalidad cuando se utiliza en Android Q para que nos demos cuenta de los riesgos que corremos. Aunque sea necesaria nuestra aceptación explícita (también la damos para otras cosas y nos espían sin ningún reparo), leer cosas como que "My Audio Capturing App puede recoger información sensible que pueda verse en tu pantalla o que se reproduzca en el dispositivo, incluyendo información de audio, contraseñas, información de pagos, fotos y mensajes".

¿Realmente es una opción en la que confiar? Desde luego, de mantenerse en la versión release de Android Q, el mejor consejo que os podemos dar es que la bloqueéis de todas las formas posibles o vuestro teléfono pasará a ser (casi) de dominio público. ¿Qué podremos guardar con ciertas garantías si aceptamos que las aplicaciones puedan escucharse unas a otras?