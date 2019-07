Huawei inaugura en Madrid su mayor 'flagship' y avanza que abrirá varias más en España

Huawei abre mañana en Madrid su mayor tienda en el mundo, con una superficie de 1.100 metros cuadrados repartidos en dos plantas. También es una de las mayores flagships de una marca de tecnología en España. El establecimiento, con una gran cascada en su fachada, está situado en una de las principales arterias de la capital, en el número 48 de la Gran Vía madrileña. Muy cerca de la emblemática tienda de Apple de la Puerta del Sol y de la que Xiaomi tiene en esta zona y de la de Samsung en El Corte Inglés de Callao.

Pablo Wang, director de Consumo de Huawei España, no ha querido revelar la inversión realizada por la compañía en la apertura de esta tienda, pero sí admite que la suma es abultada. “Piense en los precios de alquiler de los locales en Gran Vía, y después toda la inversión que hemos hecho en hardware, pues el local está lleno de innovación”, explica a Cincodías.

El consumidor que entre en la tienda no se encontrará de entrada con mesas o estantes con productos, como suele ser lo habitual de este tipo de tiendas. Y es que, como explica Wang, aunque la tienda busca, como cualquier otra, vender productos de Huawei, “queremos ir más allá de la pura venta, y el primer objetivo que nos hemos marcado es que la gente nos conozca bien. Piense que venimos de ser una empresa B2B, de redes, y mucha gente no nos conoce, nos siente como una marca fría y queremos acercarnos al consumidor. Aunque el 80% de los empleados de la compañía son ingenieros, también somos humanos”, comenta riendo.

Por eso, en la planta baja, la de acceso, se han colocado un gran panel interactivo donde al tocarlo muestra quien es Huawei, su historia, cómo ha evolucionado la compañía y qué proyectos tiene en marcha. También hay pantallas-vitrinas que permiten descubrir los últimos productos de la compañía, normalmente no comercializados todavía. En estos momentos, ahí se pueden ver el nuevo móvil Mate 20X 5G, que la firma pondrá en venta de manera inminente por 1.049 euros, un router también 5G y su primer smartphone plegable, el Mate X, aun sin fecha de lanzamiento. En esta zona, el usuario también podrá ver una galería fotográfica hecha con sus móviles, que irá renovándose, y un espacio dedicado a la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista práctico. Así, verán cómo Huawei echando mano de esta tecnología ha podido concluir una partitura de música original e inacabada de Shubert, cómo puede utilizarse un smartphone como traductor o cómo se transforma el texto de un libro infantil en un avatar que narra con el lenguaje de los signos su contenido para los niños sordos.

“Queremos que la tienda sea un punto de encuentro con nuestros clientes y por eso ofreceremos también formación y consultoría gratuita y contamos con 8 expertos en lifestyle, deporte y salud, arte y fotografía, vídeo y multimedia… a los que la gente podrá consultarles de forma personalizada dudas sobre cómo aprovechar al máximo sus dispositivos en relación a esos temas”, señala Marianna Cherubini, directora de Retail de la unidad de Consumo de Huawei España.

En la planta de arriba está la zona de exposición y compra de producto, donde está toda la familia de dispositivos de Huawei (smartphones, relojes y pulseras, equipos de robótica, audio, tableta y gadgets para el hogar inteligente), así como de otros partners con los que la compañía colabora. El usuario, que podrá personalizar las carcasas de sus móviles en el propio establecimiento, también tiene acceso en este área a múltiples aplicaciones de la compañía, a una zona para probar soluciones de gaming con una tele gigante 8K y un Photo Studio para probar los diferentes dispositivos. La flagship también dispone de un laboratorio de servicio técnico en el que los usuarios podrán ver a través de un cristal cómo trabajan los profesionales de la compañía y cuál es el proceso de reparación de sus terminales.

Más allá de esta tienda, Wang explica que Huawei tiene un ambicioso plan en toda Europa para abrir más flagship de este tipo. Francia, Italia, Bélgica o Portugal ya cuentan con algunas en cartera. “Pero en España nos hemos adelantado; hemos sido más rápidos. Pero es verdad que siempre, desde que se puso sobre la mesa el proyecto de abrir este tipo de tiendas, internamente nos han dado más importancia, porque el mercado español siempre ha sido una referencia para nuestra compañía. Siempre ha sido un mercado top para Huawei, tanto en el negocio de red como de consumo, donde ya tenemos millones de usuarios en España. “El año pasado cerramos el ejercicio con una cuota de entre el 25-30%. Uno de cada cuatro consumidores españoles lleva un smartphone Huawei”, dice.

El directivo detalla que en noviembre abrirán otra tienda similar en Barcelona, con 750 metros cuadrados, y que están valorando abrir más en otras ciudades como Valencia, “aunque aún no tenemos los locales elegidos ni las fechas de apertura”. Wang no se atreve a avanzar cuántas flagships podrían tener en España de aquí a cinco años. “Todo dependerá de qué acogida tenga esta y la de Barcelona entre los consumidores. Si gustan, estaremos encantados de abrir más tiendas”. El ejecutivo cuenta que la tienda madrileña da empleo a entre 30 y 40 personas, una plantilla similar a la que tendrá la de Barcelona.

Con ambas tiendas, Huawei quiere impulsar su posicionamiento en España. El directivo admite que estos espacios les ayudará a atraer clientes en España en un momento delicado para la compañía, después del boicot del gobierno de EE UU, que provocó una caída en las ventas de sus smartphones del 40% fuera de China. Wang, sin embargo, asegura que “desde hace una semana”, han recuperado “la normalidad”. “Ya tenemos las mismas ventas que en abril, antes de que saltara todo el conflicto. Agradecemos el apoyo de los consumidores españoles, al igual que entendíamos su inseguridad, porque al final era su dinero el que estaba en juego”.

El directivo cree que con esta crisis ha habido mucha desinformación, de ahí que hace dos semanas pusieran en marcha una campaña de marca para explicar “qué estaba ocurriendo de verdad, y que los clientes supiesen que los teléfonos Huawei no iban a dejar de funcionar”. Wang asegura que la campaña ha sido un éxito, y apunta que ahora arranca la segunda fase de la campaña publicitaria, coincidiendo con la apertura de la tienda madrileña. “Ahora el eslogan es otro: Si tú crees en el futuro, el futuro cree en ti, porque la idea es hablar de futuro. Estamos aquí para ofrecer tecnología, para mejorar la vida de la gente. El resto de cosas no nos importa”, continúa el ejecutivo, que asegura no estar preocupado con si lograrán dar el sorpasso a Samsung para 2020 como primer fabricante de smartphones del mundo.

“No nos preocupa tanto ser el número 1 o el 2 en venta de unidades. Mire Apple, vende menos unidades en España, pero tiene una alta satisfacción de sus clientes. Y eso es lo que buscamos. No solo vender unidades. Lo que cada vez pesa más en la corporación y es lo que importa a nuestro CEO global, Richard Yu, es la satisfacción del cliente y dar un buen nivel de servicio”.

Por eso, avanza Wang, Huawei España no solo va a abrir en el país varias flagship. “También reforzaremos los servicios que ofrecemos desde hace más de tres años a través de centros de experiencia y servicio. Actualmente contamos con tres de estos centros, en Málaga, Madrid y Barcelona, y el objetivo es abrir más durante este año: en Sevilla, La Coruña, Valencia y otras ciudades grandes”.