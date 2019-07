Cómo buscar en WhatsApp el emoji perfecto para cada mensaje

Seguro que no lo vais a reconocer nunca (y nos incluimos) pero, ¿de verdad conoces el significado de todos los emoticonos que tienes instalados en el teléfono móvil? Seguro que alguna vez has utilizado el que no era y el mensaje que escribiste varió sensiblemente su significado. Así que para evitar incidentes diplomáticos a través de WhatsApp, ¿qué tal si vemos cómo escoger siempre el adecuado?

Lo primero que hay que decir es que no vamos a poner una tabla gigantesca con las equivalencias de cada emoji sino que vamos a recurrir a una herramienta, gratuita, que podemos utilizar tanto en iPhone como en Android. Así que para id preparándola, descargad el Gboard de Google (iOS, Android). Ahí está la clave.

El teclado de Google tiene el secreto

Lo primero que tenéis que hacer es darle permiso al nuevo teclado para que cuente con acceso al sistema, lo que le permitirá ir recopilando datos de uso, por aquello de aprender palabras raras que utilicéis o los emoticonos que más enviáis a vuestros contactos. Así, en el futuro, os irá entendiendo mejor.

Si lo que queréis ahora es enviar un emoticono que describa cómo os sentís, lo único que hay que hacer es, con el Gboard activo dentro de WhatsApp, tocar en el icono de los emojis. Veréis que os aparecen organizados como siempre: los más recientes (de uso) al principio y luego las categorías de caras, flora y fauna, actividades, deportes, etc.

¿Veis una G (de Google) en la parte superior del teclado (en la pantalla central)? Pues es ahí donde está la clave de todo ya que si tocamos aparecerá una ventana de búsqueda en la que tendremos que escribir la palabra clave del emoji que queremos poner en el mensaje. Nosotros hemos escogido "pena", pero puedes poner lo que te imagines: "alegría", "España" (para colocar una bandera), "fútbol", "rosa"... lo que se os pase por la cabeza.

De esta manera, con esa herramienta del Gboard de Google, podéis mandar el emoji correcto para cada mensaje y, lo mejor de todo, a base de utilizarlo os familiarizaréis con lo que significa cada uno. Bueno, y hay otra ventaja añadida, y es el poquito tiempo que invertimos en encontrar el icono correcto. Encima, si tenemos en cuenta que cada poco tiempo se van uniendo más y más emojis... pues qué mejor manera de no volvernos locos que usando este pequeño atajo. ¿No?